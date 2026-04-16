Inameh actualiza su pronóstico: estas son las condiciones para las próximas horas

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Durante la tarde de este jueves 16 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) actualizó su pronóstico para las próximas horas.

En tal sentido, informó que gran parte del territorio venezolano contará con cielos nublados y precipitaciones de intensidad variable.

Según el reporte, esta situación se debe a un fenómeno meteorológico conocido como vaguada, que afecta las capas medias y altas de la atmósfera, provocando que las lluvias sean más frecuentes y constantes en regiones como el centro occidente, los llanos occidentales, los Andes y el estado Zulia.

Asimismo, en el pronóstico se indica que las nubes cargadas de agua se concentran con mayor fuerza sobre Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Cojedes, el norte de Guárico, Caracas y La Guaira.

Se espera que estas condiciones de inestabilidad climática y lluvias intermitentes persistan, al menos, durante las próximas horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias al transitar por las vías públicas, agrega un nuevo reporte en NDP.



A pesar de que este escenario estaba previsto desde inicios de semana, los expertos señalan que el relieve y el calor local están reforzando la formación de nubes, lo que podría generar chubascos repentinos en zonas puntuales.



Finalmente, el ente recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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