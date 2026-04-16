Copa Airlines vuelve a oriente: este estado se convierte en su quinto destino activo en Venezuela

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La aerolínea Copa Airlines oficializó este jueves el esperado regreso de sus operaciones hacia la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

A partir del próximo 2 de junio, la capital oriental se reintegrará a la red de rutas de la compañía, convirtiéndose en el quinto destino de la aerolínea en territorio venezolano.

A través de sus redes sociales, dgaviación reveló los detalles.

Itinerario y frecuencias

La conexión entre el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui y el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá contará con tres frecuencias semanales, operando los días martes, jueves y sábados.

De acuerdo con el reporte, los horarios establecidos para esta ruta son:

Salida de Panamá: 9:35 a.m. Llegada a Barcelona: 1:18 p.m.

Salida de Barcelona: 2:28 p.m. Llegada a Panamá: 4:20 p.m.

Con la reactivación de Barcelona, Copa Airlines completa el proceso de recuperación de todos los destinos que mantenía en el país hasta el año 2024.

Actualmente, la aerolínea opera con éxito en: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Barcelona; a partir de junio.

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