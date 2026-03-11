Copa Airlines: regresan los vuelos nocturnos a Caracas y aumentan las frecuencias desde esta fecha de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Copa Airlines anunció la reactivación de su esquema de operaciones completo en Venezuela, así como la programación de sus emblemáticos vuelos nocturnos entre Ciudad de Panamá y Caracas a partir del próximo 16 de marzo.

Con esta medida, la compañía no solo aumenta a tres sus frecuencias diarias, sino que recupera la capacidad operativa que ofrecía antes de julio de 2024, facilitando a los pasajeros venezolanos el acceso al "Hub de las Américas" para conexiones internacionales inmediatas.

El regreso de la frecuencia nocturna

La gran novedad en el itinerario de Copa es la reactivación de los vuelos que permiten pernoctar en Caracas, diseñados para maximizar la conectividad con Norteamérica y Suramérica en el banco de vuelos de la mañana en Panamá, reportó en sus redes sociales @dgaviación_.

El nuevo itinerario es el siguiente:

Vuelo CM330: Sale de Panamá a las 22:36 y aterriza en Caracas a las 02:00.

Vuelo CM331: Parte de Caracas a las 06:35 y llega a Panamá a las 08:04.

Esta frecuencia operará inicialmente de martes a domingos, alcanzando el servicio diario completo a partir del 1 de junio de 2026.

Con la incorporación de estos vuelos, Caracas contará con tres opciones diarias de viaje, sumándose a las frecuencias diurnas habituales (CM223 y CM224) que continuarán operando de manera normal.

Este incremento responde a la alta demanda de pasajeros que buscan conexiones eficientes hacia destinos en Estados Unidos, Canadá y el cono sur.

