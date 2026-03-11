Lo último: pronóstico del Inameh para las próximas 24 horas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que, aunque predomina la estabilidad atmosférica en buena parte de Venezuela, el transporte de humedad por los vientos alisios generará lluvias y lloviznas en regiones específicas este miércoles 11 de marzo.

Según el reporte oficial, el fenómeno será más evidente después del mediodía, afectando principalmente los extremos occidente y sur del país, mientras que en la zona central prevalecerá el cielo despejado.

Pronóstico del Inameh para las próximas 24 horas

Durante la mañana se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en Delta Amacuro, sur de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Región Central, partes de Apure, Barinas, oeste de Portuguesa, sur de Lara, Andes y sur del Zulia.

Luego del mediodía, se estiman áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable, especialmente al norte de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia; el resto del país prevalecerá con cielo de parcial a despejado.

Mientras que sobre la Gran Caracas se estima nubosidad fragmentada en la madrugada y la mañana, sin descartar algunas lloviznas o lluvias dispersas; el resto del periodo se espera escasa nubosidad sin precipitaciones.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube