Delcy Rodriguez promulga Ley de la Cruz Roja venezolana: convierte a la organización en órgano auxiliar

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, promulgó este martes la nueva Ley de la Cruz Roja Venezolana, en el marco del Día Nacional del Médico.

“Hemos querido firmar la Ley de la Cruz Roja venezolana, porque es un logro para nuestro país, tener esta ley que reconoce las virtudes de la organización como la Cruz Roja venezolana, cómo está integrado al sistema de gestión de riesgo de nuestro país, cómo siendo una organización independiente neutral se convierte también en un órgano auxiliar de nuestro sistema de gestión de riesgo”, expresó la mandataria encargada, desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

Esta normativa está orientada a fortalecer la protección de los voluntarios y la labor humanitaria en el país, alineándose con los objetivos del Plan por la Salud y la Vida 2026.

En tal sentido, Rodríguez aprovechó la ocasión para reiterar su agradecimiento a todos los médicos y médicas del país que, con su compromiso y profesionalismo, contribuyen a la salud y bienestar del pueblo venezolano.