Piden la liberación de tres italianos detenidos en Venezuela: informan de comunicación con Delcy Rodríguez

Los senadores italianos Pier Ferdinando Casini y Giulio Terzi Di Sant’Agata pidieron ante el parlamento de ese país que intercedan para que los ciudadanos Carmelo y Daniel De Grazia, quienes están detenidos en Venezuela, puedan recibir protección consular inmediata y sean liberados.

“Lo mínimo que el gobierno italiano debería exigir es la liberación inmediata de estos compatriotas nuestros, quienes ni siquiera han podido recibir atención consular”, declaró Casini, del partido italiano Centristas por Europa.

Los ciudadanos, de origen italiano, permanecen recluidos en el centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda desde el pasado 19 de abril de 2024.

Señalan que uno de los detenidos necesita asistencia médica

La exigencia desde el parlamento italiano destaca la vulnerabilidad de Carmelo De Grazia, quien presenta patologías graves que demandan asistencia médica urgente. Asimismo, se mencionó el caso de un tercer ciudadano italiano detenido, identificado como Daniel Echenagucia.

La acción legislativa surge tras la solicitud de Palmerino De Grazia, padre de los detenidos, quien abordó la situación de sus hijos ante el Senado italiano, en medio de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Confirman comunicación con la presidenta Rodríguez

Según el reporte parlamentario, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pudo mantener comunicaciones recientes con el gobierno venezolano para pedir asistencia y posterior liberación. Terzi precisó que el canciller habló con la presidenta Encargada, Delcy Rodriguesz, hace cinco días, para abordar la situación.

El enfoque de la cámara se centra en la verificación de las condiciones de reclusión y el respeto a la nacionalidad italiana de los afectados.

La petición busca que el Ejecutivo italiano pueda solicitar la verificación independiente de las condiciones de los casos y las bases legales que sustentan el procedimiento.

