Pdvsa y Repsol reactivarán los campos Tomoporo y La Ceiba: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La energética española Repsol selló un acuerdo con el Gobierno de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que redefine su presencia en el país.

El convenio no solo garantiza la continuidad de sus operaciones, sino que establece una hoja de ruta para triplicar su producción bruta de petróleo en los próximos tres años, apalancándose en nuevos marcos operativos y mecanismos de pago garantizados, reportó la agencia de noticias EFE.

Metas de producción: Un salto del 50% en 12 meses

Actualmente, Repsol produce cerca de 45.000 barriles brutos diarios en territorio venezolano. Bajo el nuevo acuerdo, la compañía anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que está preparada para incrementar esa cifra en un 50% en apenas un año.

El objetivo final es alcanzar un crecimiento sostenido que triplique los niveles actuales para 2029, siempre que se mantengan las condiciones operativas y de mercado.

Control en Petroquiriquire y nuevos campos

El corazón del acuerdo reside en la empresa mixta Petroquiriquire (60% Pdvsa, 40% Repsol).

La firma permitirá a la española retomar un liderazgo compartido más sólido en la gestión técnica y comercial.

Además, se formalizó la incorporación de los campos Tomoporo y La Ceiba al esquema de trabajo, lo que amplía significativamente el radio de acción de Repsol en las cuencas petroleras del país.

Mecanismos de pago y sostenibilidad

El flujo de caja generado por la producción de crudos pesados de Petroquiriquire será utilizado para reinvertir en el país y asegurar la operatividad a largo plazo.

Francisco Gea, director general de Exploración y Producción de Repsol, reafirmó que la empresa cuenta con las capacidades humanas y técnicas para potenciar estos activos.

Este anuncio complementa el acuerdo firmado el mes pasado junto a la italiana ENI, destinado a garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural en el proyecto Cardón IV durante todo el año 2026.

Estos movimientos se enmarcan en las licencias generales emitidas por la administración estadounidense, permitiendo que las multinacionales europeas profundicen su compromiso con el desarrollo del potencial energético venezolano.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube