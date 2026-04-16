¿Aumentará la tortilla mexicana? Esto dicen las autoridades

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La presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió los rumores sobre un posible incremento en el precio de la tortilla, subrayando que el costo del maíz se encuentra actualmente en uno de sus niveles históricos más bajos.

Desde el Salón de Tesorería en Palacio Nacional, la mandataria envió un mensaje claro a comercializadores y productores: no existe justificación económica para elevar los precios de este alimento sagrado para la dieta nacional.

Sin justificación para el alza: el compromiso del Gobierno

Tras detectar declaraciones sobre presuntos aumentos, la presidenta instruyó al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a entablar comunicación directa con todos los firmantes del acuerdo maíz-tortilla.

"No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla ni de otros productos", enfatizó Sheinbaum, reafirmando que el trabajo coordinado con los productores garantiza la accesibilidad de los granos.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo cuestionó las disparidades de precios en otros productos, como el jitomate, que llega a rondar los 80 pesos por kilo en algunos supermercados mientras que en tiendas del ISSSTE se mantiene en 20 pesos.

La presidente calificó estas diferencias como aprovechamientos injustificados de la situación internacional.

El PACIC y la Canasta Básica

Para blindar el bolsillo de las familias mexicanas, esta semana se llevará a cabo una reunión clave con los integrantes del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

El objetivo es ratificar el compromiso de mantener los 24 productos esenciales de la canasta básica por debajo de los 910 pesos.

La tortilla: más que un alimento, una identidad

La relevancia de la tortilla en México trasciende lo gastronómico; es un pilar de soberanía y salud:

Nutrición de Élite: gracias a la nixtamalización , la tortilla aporta Calcio, Fibra, Proteína y Vitamina B3, siendo la principal fuente de energía para millones.

Consumo Masivo: con un promedio de 75 kilogramos anuales per cápita , es el producto con mayor peso en el consumo nacional.

Indicador Económico: su precio es el termómetro de la estabilidad social del país. Si la tortilla se mantiene estable, la economía familiar respira.

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