Cómo la IA transforma las consultas de salud de los adultos mayores en EEUU: expertos ofrecen recomendaciones

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El consultorio médico tradicional enfrenta ahora una competencia inesperada y virtual en Estados Unidos.

Una nueva investigación del West Health–Gallup Center on Healthcare in America, difundida por ABC News, confirma que los estadounidenses están cambiando el estetoscopio por el algoritmo: el 25 % de los adultos en EE. UU. ya utiliza herramientas como ChatGPT para consultar síntomas y recibir orientación médica.

Aunque los profesionales de la salud siguen siendo la fuente principal para el 85 % de la población, el auge de la inteligencia artificial (IA) como "puerta de entrada" a la medicina está redefiniendo la relación médico-paciente impulsado por barreras económicas y la necesidad de inmediatez.

¿Por qué los pacientes prefieren un Chatbot?

La tendencia no responde solo a una fascinación tecnológica, sino a deficiencias del sistema de salud actual. Según el reporte de Gallup, estas son las razones principales:

Inmediatez (70 %): los usuarios buscan respuestas rápidas sin esperar semanas por una cita.

Fuera de horario (40 %): la IA no duerme y atiende consultas de madrugada o fines de semana.

Ahorro de costos (30 %): muchos recurren a la IA para evitar el gasto de un copago o una consulta privada.

Evitar la vergüenza (20 %): temas sensibles son más fáciles de abordar con un sistema anónimo que con una persona.

Para expertos como la Dra. Karandeep Singh de la UC San Diego Health, esto es una evolución del "Doctor Google": en lugar de navegar por 30 enlaces, el paciente recibe un "resumen ejecutivo" inmediato.

El dilema de la confianza y la privacidad

A pesar de su uso masivo, los estadounidenses no están totalmente convencidos de la precisión de la IA. Solo un tercio de los usuarios confía plenamente en la información recibida, mientras que otro tercio se mantiene desconfiado.

La privacidad es el punto más crítico. El 75 % de los adultos admite estar "muy preocupado" por lo que sucede con sus datos de salud. Incidentes como el del verano pasado, donde conversaciones de ChatGPT fueron indexadas por Google y se volvieron públicas, han encendido las alarmas sobre la seguridad de compartir síntomas personales con modelos de lenguaje.

La voz de los expertos: asistente, no experto

El Dr. Bobby Mukkamala, presidente de la American Medical Association, es enfático: la IA debe verse como un asistente y nunca como un sustituto. "Los médicos deben formar parte de ese proceso de atención", señaló a ABC News.

Mientras usuarios como Rakesia Wilson en Alabama usan la IA para interpretar laboratorios ante agendas laborales de 70 horas, otros, como Tamara Ruppart en Los Ángeles, advierten sobre el riesgo de un diagnóstico errado: "Si te equivocas, podrías lastimarte de verdad".

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