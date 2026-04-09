¿Mejor que el cine original? El video generado por IA que convierte piezas de Lego en una superproducción

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El avance de la Inteligencia Artificial (IA) alcanza un nuevo nivel de realismo, esta vez transformando el mundo de los bloques de Lego en una experiencia cinematográfica de alto impacto.

Recientemente, se volvió viral un video que recrea el rescate de un piloto estadounidense en territorio iraní utilizando únicamente minifiguras de Lego.



Si bien, aunque la premisa pueda parecer inusual, el resultado final destaca por una calidad técnica sorprendente. Cada aspecto de la producción, desde el manejo de cámaras y el ritmo narrativo hasta las secuencias de acción, ha sido desarrollado íntegramente por IA.

Película real

En el mismo orden de ideas, el video logra transmitir la tensión de una película real, logrando que incluso los pequeños bloques de plástico volando por el aire se sientan parte de una atmósfera profesional y emocionante.

Evolución tecnológica



Es importante destacar que este fenómeno no solo es una curiosidad visual, sino que sirve como testimonio del ritmo acelerado al que evoluciona la tecnología generativa.

Hoy en día, cualquier concepto creativo, por más complejo que sea, puede ser convertido en una pieza audiovisual de nivel profesional en tan solo un par de horas, acortando drásticamente la brecha entre la imaginación y la pantalla, según reseñó Roman lo Hace.

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