Lego lanza ‘Smart Play’ con bloques inteligentes interactivos

En el marco de la Feria de Electrónica de Consumo (CES), Lego ha presentado su innovación más ambiciosa en décadas: Lego Smart Play. Este nuevo sistema de ladrillos inteligentes dota de interactividad a sus icónicas piezas, marcando el mayor hito de la compañía desde la creación de sus famosas minifiguras hace casi 50 años.

Tecnología al servicio de la imaginación

La nueva línea —compuesta por Smart Tags, Smart Bricks y Smart Minifigures— permite a los usuarios integrar color, sonido y luces en sus construcciones. Además, el sistema permite que las figuras tengan comportamientos y reacciones programables, incluso a distancia, fomentando un juego interactivo que no depende de pantallas.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing de Lego, destacó durante la presentación que esta evolución busca satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones

“Lego Smart Play redefine el juego y ofrece posibilidades casi infinitas. Es el siguiente capítulo emocionante de nuestra historia y estamos entusiasmados por elevar la experiencia creativa a esta escala”.

Disponibilidad y alianzas

El sistema no llegará solo. Lego confirmó que esta tecnología se integrará en sus franquicias más populares; los sets interactivos de Star Wars, por ejemplo, estarán disponibles en marzo.

Puntos clave del lanzamiento:

Preventa: Los pedidos anticipados comienzan este viernes.

Debut histórico: Es la primera vez que la empresa danesa, fundada en 1932, participa formalmente en el CES.

Contexto: Lego es uno de los 4.500 expositores en una feria que espera recibir a más de 150.000 visitantes esta semana en Las Vegas.