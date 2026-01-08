Una Navidad en enero: millones de fieles en EEUU celebran hoy 7 el nacimiento de Jesús

Suscríbete a nuestros canales

Aproximadamente el 12 % de la comunidad cristiana a nivel mundial festeja este miércoles 7 de enero la Navidad ortodoxa. Esta fecha corresponde al 25 de diciembre dentro del calendario juliano, un sistema solar instaurado por Julio César en el año 46 a. C., el cual presenta actualmente un desfase de 13 días respecto al calendario gregoriano, utilizado por la Iglesia Católica y la mayoría de los países occidentales desde finales del siglo XVI. En Estados Unidos, la festividad tiene una fuerte presencia en estados con alta densidad de población eslava, balcánica y del cuerno de África.

El desfase cronológico entre calendarios

La diferencia de días entre ambas celebraciones se debe a que el calendario juliano es ligeramente más largo que el año solar real, lo que genera una acumulación de tiempo adicional con el paso de los siglos. Mientras que el calendario gregoriano corrigió este error, varias iglesias ortodoxas, principalmente en Rusia, Serbia, Georgia, Ucrania y las comunidades coptas en Egipto y Etiopía, decidieron mantener la tradición antigua. Debido a esta progresión astronómica, la fecha se trasladará al 8 de enero a partir del año 2100.

"Esta es una fiesta de paz y armonía, donde recordamos que la luz debe prevalecer en el corazón de los hombres", declaró el Patriarca de Moscú durante la liturgia de medianoche en la Catedral de Cristo Salvador.

Por su parte, un representante de la comunidad copta en Nueva York señaló:

"Celebramos con una cena de doce platos sin productos animales en honor a los apóstoles, manteniendo viva una fe que no ha cambiado en siglos".

Distribución geográfica y tradiciones actuales en EEUU

En la ciudad de Nueva York, centros como la Catedral Ortodoxa Rusa de San Nicolás en Manhattan y la Catedral de la Santa Virgen en Brooklyn funcionan como puntos de encuentro para las liturgias de medianoche.

Por su parte, en el sur de Florida, la Iglesia Ortodoxa Rusa de Santa Matrona de Moscú en Hallandale Beach y la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Miami reciben a residentes de origen ruso, serbio y griego. Estos templos actúan como núcleos culturales donde se preservan tradiciones como la bendición de alimentos y cánticos antiguos que no han variado en siglos.

