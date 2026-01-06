De esta manera puedes activar el modo lectura en Google Chrome

Suscríbete a nuestros canales

Leer textos extensos en el móvil suele ser un desafío debido al brillo, el contraste excesivo y el desorden visual de las páginas web. Para solucionar esto, Google Chrome ha renovado su Modo Lectura, transformando cualquier artículo en una experiencia fluida, similar a la de un libro digital y diseñada para reducir la fatiga ocular.

Adiós al cansancio visual con el nuevo Modo Lectura

A diferencia de versiones anteriores, esta función ya no depende de que el navegador detecte automáticamente si un texto es "apropiado". Ahora, el Modo Lectura está siempre disponible en el menú principal, permitiéndote limpiar cualquier web de distracciones con un solo toque.

¿Qué puedes personalizar?

Tipografía y tamaño: Elige la fuente que mejor se adapte a tu vista.

Fondos relajantes: Ajusta el brillo y utiliza colores menos saturados (como el tono sepia o nocturno) para evitar el agotamiento visual.

Memoria inteligente: Una vez que configures tus preferencias, Chrome las aplicará automáticamente cada vez que actives la herramienta.

Cómo activarlo en 3 pasos:

Abre Chrome en tu móvil y ve al artículo que desees leer. Pulsa el menú de los tres puntos (esquina superior derecha). Selecciona “Modo Lectura”. ¡Listo!

Organiza tu navegación con Perfiles Independientes

Si compartes tu dispositivo o quieres separar tu vida laboral de la personal, los perfiles de Chrome son la solución ideal. Cada perfil mantiene su propio historial, marcadores y configuración.

Cómo crearlos: Haz clic en tu imagen de usuario y selecciona "Agregar" . Podrás asignarles un nombre, un color y un icono distintivo.

Sincronización: Si tienes varias cuentas de Google, puedes activar la sincronización en cada perfil para tener tus datos siempre a mano de forma independiente.

Gestión inteligente de lecturas y favoritos

No pierdas de vista la información importante. Chrome ofrece dos herramientas clave para gestionar el contenido:

Marcadores: Ideales para sitios que visitas con frecuencia. Puedes organizarlos en carpetas pulsando el icono de la estrella. Lista de Lectura: Perfecta para esos artículos que encuentras durante el día pero no puedes leer en el momento. Chrome marcará cuáles has leído y cuáles no, facilitando tu gestión del tiempo.

Trucos Pro para tu Barra de Marcadores

Optimiza el espacio en la versión de escritorio para acceder a tus webs en un segundo:

Atajo rápido: Presiona Ctrl + Mayús + D para guardar todas las pestañas abiertas a la vez.

Ahorro de espacio: Si conoces bien los logos de tus webs favoritas (como el de Gmail o YouTube), edita el marcador y borra el nombre . Así, solo quedará el icono, permitiéndote tener decenas de accesos directos en una barra limpia y ordenada.

Arrastrar y soltar: Puedes guardar cualquier página simplemente arrastrando la pestaña directamente hacia la barra de marcadores

Con información de Infobae