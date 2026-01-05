Tercera entrega de Avatar supera los 1.000 millones de dólares en taquilla

Suscríbete a nuestros canales

Con las cifras globales de taquilla superando los 1.000 millones de dólares, James Cameron y su más reciente entrega, Avatar: fuego y cenizas, reafirmaron el dominio de la franquicia en el cine contemporáneo, aunque la competencia por el liderazgo anual en recaudación permaneció intensa.

El filme alcanzó los $ 1.083 millones a nivel mundial durante su tercera semana de exhibición, con $ 306 millones procedentes del mercado estadounidense y $ 771,1 millones del resto del mundo, según datos de la industria.

En el análisis de las tendencias recientes, la caída de ingresos de Avatar: fuego y cenizas en el mercado norteamericano, del 37 % en comparación con la semana anterior, resultó positiva para un título de esta magnitud.

En el ámbito internacional, la disminución fue aún menor, situándose en 29 %. A pesar de estos números, la tercera entrega de la saga quedó por debajo de su predecesora, Avatar: El camino del agua, que a esta altura de su ciclo acumulab a$ 425,5 millones domésticamente frente a los $ 303 millones de Avatar: fuego y cenizas.

Sin embargo, el éxito de la nueva película de la saga no resultó suficiente para que Cameron se coronara como el director más taquillero de 2025.

Ese honor permaneció en manos de Jared Bush y Byron Howard, quienes codirigieron Zootopia 2.

Este filme animado de Disney se ubicó como la mayor recaudación global del año con más de $ 1.558 millones, incluyendo $ 363,6 millones en Estados Unidos.

La sexta semana de estreno de Zootopia 2 sumó otros $ 81,7 millones internacionales y $ 19 millones domésticos, y se mantuvo como el título animado con mayores ingresos de la historia de Walt Disney Animation Studios.

Además, la película estableció un récord en China, donde superó los $ 560 millones en taquilla, y se colocó como la producción animada de Hollywood con más recaudación en ese país.

El panorama del box office norteamericano mostró una recuperación clara en comparación con años anteriores.

El cierre de 2025 dejó un crecimiento del 1,5 % respecto al año anterior, con un total de $ 8.870 millones recaudados.

Este repunte se impulsó por una serie de secuelas y estrenos exitosos durante la temporada de fiestas, entre los que destacaron, además de Avatar: fuego y cenizas y Zootopia 2, títulos como Wicked: For Good y Five Nights at Freddy’s 2.

En posiciones destacadas del ranking semanal figuraron producciones como The Housemaid, el thriller psicológico con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, que en su tercera semana obtuvo $ 14,8 millones en Estados Unidos y una suma doméstica cercana a los $ 75 millones, con un total mundial de $ 133 millones.

Esta película constituyó un éxito inesperado para Sweeney, después del bajo desempeño en taquilla de su anterior proyecto, Christy.

Por su parte, Marty Supreme, drama deportivo con Timothée Chalamet en el rol de un campeón de tenis de mesa de los años 50, se ubicó en el cuarto puesto nacional con $12,5 millones en su tercera semana y una recaudación internacional de $ 8,8 millones proveniente principalmente de cuatro mercados.

El filme sorprendió durante el período navideño, con $ 27,1 millones en su fin de semana inaugural y alcanzando la segunda mejor marca histórica para el estudio A24.

Entre los títulos que completaron el top cinco está la cinta de acción y comedia Anaconda, con Jack Black y Paul Rudd, que sumó $ 10 millones en Norteamérica y USD88 millones globalmente, sobre un presupuesto de $ 45 millones. A pesar de las críticas, la producción se sostuvo en la taquilla.

El repertorio de estrenos recientes incluyó la animación SpongeBob: The Search for SquarePants, que en su primera semana registró $ 56 millones en Estados Unidos, así como la cinta de terror independiente We Bury the Dead, que se estrenó en 1.172 salas y buscó superar los $ 2,7 millones.

Esta última, bajo la dirección de Zak Hilditch y con Daisy Ridley en el reparto, narró la historia de una mujer estadounidense que viaja a Tasmania tras un desastre militar, enfrentándose a una población convertida en zombis.

En el corto plazo, la supremacía de Avatar: fuego y cenizas parecía segura, ya que los lanzamientos de la segunda semana de enero, como Primate de Paramount y Greeland 2: Migration de Lionsgate, no se perfilaron como amenazas directas a los dos grandes éxitos de la temporada.

Con información de Infobae