Fenómenos astronómicos de enero: fechas y horas para ver las diferentes fases lunares en Venezuela

La Superluna del Lobo será el inicio de un mes con fenómenos diversos, que incluyen fases lunares, ocultaciones y acercamientos planetarios.

Por Jessica Molero
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 09:00 am

Enero de 2026 dará inicio con un espectáculo celestial destacado, se trata de la Superluna del Lobo, seguido de otras importantes fases lunares. Este fenómeno se producirá cuando la Luna llena coincida con su punto más cercano a la Tierra, lo que hará que se vea más grande y brillante, de acuerdo al diario Milenio.

Fases lunares de enero 2026

El calendario lunar de enero contempla varias fases que marcan la evolución de la Luna a lo largo del mes:

  • Luna llena / Superluna: 3 de enero, 10:03 GMT

  • Cuarto menguante: 10 de enero, 15:48 GMT

  • Luna nueva: 18 de enero, 19:52 GMT

  • Cuarto creciente: 26 de enero, 4:47 GMT

Se debe resaltar que para calcular la hora GMT en Venezuela, se debe restar 4 horas y 30 minutos (GMT-4:30) a la hora GMT.

Ocultaciones lunares destacadas

Además de la Superluna, enero incluirá varias ocultaciones de cuerpos celestes:

  • 6 de enero: Régulo

  • 14 de enero: Antares

  • 19 de enero: Plutón

  • 27 de enero: Pléyades

Acercamientos lunares del mes

Durante enero, la Luna se aproximará visualmente a varios planetas y estrellas:

  • 1 de enero: Aldebarán

  • 3 de enero: Júpiter

  • 10 de enero: Spica

  • 18 de enero: Marte

  • 19 de enero: Venus

  • 23 de enero: Saturno y Neptuno

  • 27 de enero: Urano

  • 28 de enero: Aldebarán

  • 31 de enero: Júpiter y Pólux

 

Recomendaciones para la observación

El Instituto Nacional Geográfico recomienda las siguientes prácticas para aprovechar la observación de la Superluna del Lobo y otros fenómenos:

  • Elegir un lugar con cielo oscuro, alejado de la contaminación lumínica.

  • Evitar obstáculos como árboles o edificios que limiten la visión.

  • Observar a simple vista para no restringir el campo de visión.

  • Dirigir la mirada a las zonas más oscuras y esperar 15-20 minutos para que la vista se acostumbre a la oscuridad.

Sabado 03 de Enero - 2026
