Fenómenos astronómicos de enero: fechas y horas para ver las diferentes fases lunares en Venezuela

Enero de 2026 dará inicio con un espectáculo celestial destacado, se trata de la Superluna del Lobo, seguido de otras importantes fases lunares. Este fenómeno se producirá cuando la Luna llena coincida con su punto más cercano a la Tierra, lo que hará que se vea más grande y brillante, de acuerdo al diario Milenio.
Fases lunares de enero 2026
El calendario lunar de enero contempla varias fases que marcan la evolución de la Luna a lo largo del mes:
Luna llena / Superluna: 3 de enero, 10:03 GMT
Cuarto menguante: 10 de enero, 15:48 GMT
Luna nueva: 18 de enero, 19:52 GMT
Cuarto creciente: 26 de enero, 4:47 GMT
Se debe resaltar que para calcular la hora GMT en Venezuela, se debe restar 4 horas y 30 minutos (GMT-4:30) a la hora GMT.
Ocultaciones lunares destacadas
Además de la Superluna, enero incluirá varias ocultaciones de cuerpos celestes:
6 de enero: Régulo
14 de enero: Antares
19 de enero: Plutón
27 de enero: Pléyades
Acercamientos lunares del mes
Durante enero, la Luna se aproximará visualmente a varios planetas y estrellas:
1 de enero: Aldebarán
3 de enero: Júpiter
10 de enero: Spica
18 de enero: Marte
19 de enero: Venus
23 de enero: Saturno y Neptuno
27 de enero: Urano
28 de enero: Aldebarán
31 de enero: Júpiter y Pólux
Recomendaciones para la observación
El Instituto Nacional Geográfico recomienda las siguientes prácticas para aprovechar la observación de la Superluna del Lobo y otros fenómenos:
Elegir un lugar con cielo oscuro, alejado de la contaminación lumínica.
Evitar obstáculos como árboles o edificios que limiten la visión.
Observar a simple vista para no restringir el campo de visión.
Dirigir la mirada a las zonas más oscuras y esperar 15-20 minutos para que la vista se acostumbre a la oscuridad.
