EN VIDEO: seis países ya recibieron el 2026

El Año Nuevo 2026 inició oficialmente en regiones de Asia y Oceanía, donde las celebraciones marcaron las primeras horas del nuevo calendario.

Debido a su ubicación geográfica, estos países fueron los encargados de dar el banderazo inicial a los festejos globales, con eventos masivos que reunieron a millones de personas en espacios públicos y lugares emblemáticos, según el portal Teleamazonas.

Uno de los momentos más destacados se vivió en Sídney, Australia, considerada una de las capitales mundiales del Año Nuevo. Más de un millón de asistentes se congregaron en el puerto para observar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales sobre la Ópera y el Harbour Bridge, un evento que combinó luces, música y efectos visuales de gran impacto.

El show de Sídney contó con un amplio despliegue de seguridad y logística, con el fin de facilitar el traslado de los asistentes y mantener el orden durante la jornada. Además, el evento fue transmitido en directo a numerosos países, convirtiéndose en una de las primeras grandes postales del año nuevo 2026 a nivel internacional.

Nueva Zelanda también figuró entre las primeras naciones en recibir el nuevo año. En Auckland, miles de personas se reunieron en el centro urbano y en zonas altas para presenciar los fuegos artificiales lanzados desde la Sky Tower, acompañados de actividades culturales y presentaciones artísticas que animaron la noche.

En el continente asiático, la llegada del año nuevo 2026 se vivió con una combinación de rituales ancestrales y eventos contemporáneos. En Japón, las ceremonias en templos budistas destacaron por el tradicional repique de campanas, mientras que en grandes ciudades se desarrollaron encuentros culturales y celebraciones familiares.

Festejos masivos en el sudeste asiático

Países del sudeste asiático como Tailandia, Filipinas y Singapur también celebraron el inicio del nuevo año con eventos multitudinarios. Entre las principales actividades destacaron:

Conciertos al aire libre

Espectáculos de fuegos artificiales

Celebraciones en plazas y zonas turísticas

Alta presencia de visitantes locales y extranjeros

Primeros países y territorios que gozan de la llegada del Año Nuevo en el mundo

Kiribati (Isla de Kiritimati) : considerado el primer territorio habitado del mundo en marcar la llegada del nuevo año debido a su ubicación cercana a la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

: considerado el primer territorio habitado del mundo en marcar la llegada del nuevo año debido a su ubicación cercana a la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Samoa : uno de los primeros países en celebrar tras adelantar su huso horario en 2011, decisión que modificó su posición en el calendario global.

Tonga : nación insular de la Polinesia que recibe el Año Nuevo poco después de Samoa, manteniendo celebraciones tradicionales y comunitarias.

Nueva Zelanda (Islas Chatham) : región neozelandesa que inicia el año antes que el resto del país por contar con un horario adelantado propio.

Nueva Zelanda (Isla Norte e Isla Sur) : famosas por los festejos en Auckland, donde los fuegos artificiales marcan el inicio del año.

Fiyi : destino turístico del Pacífico que se encuentra entre los primeros países en cruzar la medianoche.

Australia (Isla Norfolk) : territorio australiano que recibe el Año Nuevo antes que el continente.

Australia (Sídney y Canberra) : ciudades reconocidas internacionalmente por sus espectáculos pirotécnicos y celebraciones masivas.

Papúa Nueva Guinea : uno de los primeros países del Asia-Pacífico en comenzar el nuevo calendario.

Islas Salomón: archipiélago que celebra la llegada del Año Nuevo antes que gran parte de Asia continental.

