¿Cuáles países serán los primeros en recibir el Año Nuevo 2026 y cuáles serán los últimos?: conozca las razones

Este miércoles 31 de diciembre, millones de personas alrededor del mundo se reunirán con sus familias para despedir el año viejo y darle la bienvenida al Año Nuevo.

Aunque el cambio de año en el calendario es un fenómeno que ocurre a nivel global, lo cierto es que existen algunos países que celebran el Año Nuevo primero a diferencia de otras naciones.

Eso se debe a la forma en que la Tierra se divide en husos horarios y cómo la geografía marca el paso del tiempo.

A continuación, le decimos cuál será el país en recibir primero el 2026 y cuál será el último en iniciar la nueva vuelta al sol.

El primer país en celebrar el Año Nuevo será la isla de Kiribati en Oceanía. Curiosamente, a esta nación insular también se le conoce como “la Isla Navidad”, ya que es el primer lugar del mundo en celebrar Noche Buena y, en consecuencia, el cambio de año.

Esto se debe a que su huso horario, UTC+14, es el más adelantado del mundo y esto no es casual. Este huso horario la pone varias horas por delante de ciudades como Honolulu o San Francisco, según TCTelevisión

En 1995, el gobierno decidió reorganizar la línea internacional de Cambio de Fecha para que todas sus islas compartieran el mismo día calendario, pese a estar distribuidas en una vasta zona del Pacífico.

Cada 31 de diciembre, Kiritimati (capital de Kiribati) se convierte en el escenario del primer amanecer del Año Nuevo. Aunque no es una celebración masiva u ostentosa, la fecha tiene un valor simbólico para sus habitantes.

Entre la isla de Kiribati y la Unión Americana, existe una diferencia horaria de alrededor de 17 horas, lo que significa que el 2026 llegará a Kiribati cuando la mayoría de los residentes del país de las Barras y las Estrellas estén durmiendo.

¿Cuál será el último país en recibir el Año Nuevo?

Mientras Kiribati es el primer país del mundo en dar la bienvenida al Nuevo Año, los últimos en hacerlo serán las Islas Howland y Barker, que forman parte territorial de Estados Unidos, lo que posiciona a la nación del Tío Sam como el último país en gritar “¡Feliz Año Nuevo!”

