Cómo hacer las clásicas lentejas para recibir el Año Nuevo: atraen la prosperidad y riqueza

Las lentejas son legumbres nutritivas, ricas en proteínas vegetales, fibra, carbohidratos complejos, vitaminas y minerales. Estas son un alimento básico en muchas culturas por su versatilidad y larga vida útil.

Además, cada 31 de diciembre, durante la celebración de fin de año, justo durante las 12 campanadas muchos hogares comparten un plato de lentejas como símbolo de abundancia económica. Si deseas servirle a familiares y amigos para atraer la prosperidad y riqueza, te compartimos la receta de Directo al Paladar.

¿Qué necesitas para realizar las lentejas?

Ingredientes

- Lentejas (250 g)

- Pimentón verde (100 g)

- Cebolla (80 g)

- Puerro (70 g)

- Zanahoria (100 g)

- Papas (250 g)

- Salsa de tomate casera (50 g)

- Aceite de oliva virgen extra (6 cucharadas)

- Diente de ajo (1)

- Laurel

- Sal

- Pimentón dulce (1 cucharadita)

Preparación

1. Picar en trozos menudos el ajo, la cebolla, la zanahoria, el pimentón verde y el puerro. Calentar un poco de aceite de oliva en una olla, añadir las verduras y sofreír a fuego bajo durante cinco minutos.

2. Sazonar ligeramente, agregar la salsa de tomate y cocer tres minutos más.

3. Añadir las lentejas, la hoja de laurel y las papas, triturar con el cuchillo, y cocer un par de minutos. Cubrir con abundante agua fría y cocinar mejor tapada durante 40 o 50 minutos o hasta que estén tiernas. Si se vieran muy secas, añadir más agua durante el proceso.

4. Calentar un chorro de aceite en una sartén, añadir el pimentón y retirar inmediatamente del fuego para evitar que se queme. Incorporar a la olla con las lentejas, remover y cocinar cinco minutos más.

5. Servir bien calientes.

