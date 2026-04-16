Ni Texas ni Oklahoma: este es el nuevo epicentro de los tornados en Estados Unidos

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Mientras el famoso "Callejón de los Tornados" se mueve, estados como Illinois están enfrentando una cantidad de eventos sin precedentes, y la actividad incluso ha llegado a las regiones costeras de California.

Un inicio de temporada de tornados devastador: el reporte de la NOAA

De acuerdo con los datos más recientes del Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el primer trimestre de 2026 ha superado los promedios históricos.

Un brote masivo entre el 5 y el 10 de marzo dejó más de 30 tornados confirmados, incluyendo un devastador EF5 en Indiana y múltiples impactos en Texas y Oklahoma.

Illinois se ha convertido en el nuevo epicentro del riesgo

La situación en el estado ha captado la atención de los meteorólogos, y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Chicago ha emitido informes técnicos que detallan los ataques consecutivos que ha sufrido.

Entre el 2 y el 3 de abril de 2026, el NWS confirmó la presencia de 13 tornados en la región, afectando a localidades como Galesburg, Laura y Holcomb.

Los expertos del NWS mencionan un "fenómeno de intensificación" causado por la inusual humedad que proviene del Golfo, lo que alimenta supercélulas de larga duración en el Medio Oeste. Este patrón ha convertido a Illinois en una de las áreas con más alertas hasta ahora en el año.

Desde la frontera de Texas hasta los cielos de California

En Texas, los tornados EF2 en el Panhandle siguen siendo una amenaza constante, pero la gran sorpresa del año proviene de California.

El NWS confirmó recientemente un tornado cerca de Vina, CA, el 11 de abril, sumándose a otros avistamientos en el sur del estado durante febrero.

Aunque estos tornados suelen ser de menor intensidad (EF0 o EF1), su aparición en la costa oeste resalta una atmósfera cada vez más inestable a nivel nacional.

¿Se esperan tornados en los próximos días?

El pronóstico del tiempo para los próximos días está siendo monitoreado de cerca. Después de los devastadores eventos del 14 y 15 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la NOAA prevén que la actividad severa seguirá, aunque con cambios significativos en su ubicación.

Illinois y el Medio Oeste

Después de una semana intensa marcada por tornados y granizo gigante en lugares como Saginaw y Ann Arbor, Illinois disfrutará de un breve alivio. Sin embargo, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) advierte que la inestabilidad regresará alrededor del 23 y 24 de abril.

Riesgo: Inundaciones y tormentas eléctricas severas.

Estado: Se ha emitido una vigilancia moderada por lluvias intensas que podrían superar la pulgada en menos de 24 horas, saturando suelos que ya han sido afectados por los tornados anteriores.

Texas y las Llanuras del Sur

En Texas, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando los 31°C (88°F) hacia el fin de semana del 19 de abril.

Se anticipa un patrón de "tiempo activo" con tormentas aisladas. Aunque el riesgo de tornados masivos es bajo para este fin de semana, la NOAA mantiene una alerta de "riesgo leve" de vientos fuertes y granizo para las áreas fronterizas y el Panhandle.

California

Después de los inusuales reportes de tornados en la costa oeste a principios de abril, California entrará en una fase de mayor estabilidad.

No se esperan nuevos eventos tornádicos en los próximos 7 días, con cielos más despejados y temperaturas típicas de la primavera.

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