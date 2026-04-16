Senado de EEUU rechaza limitar poderes de Donald Trump para ordenar ataques contra Irán

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El Senado de los Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución que buscaba restringir la facultad del presidente Donald Trump para ordenar acciones militares contra Irán.

Con este resultado, el mandatario conserva su autoridad ejecutiva para dirigir la ofensiva en Oriente Medio sin necesidad de obtener el aval previo del Capitolio.

La votación en el Senado, donde el Partido Republicano mantiene la mayoría, finalizó con 47 votos a favor y 52 en contra. A pesar de los intentos de la oposición demócrata por sumar apoyos en las filas oficialistas, solo el senador republicano Rand Paul (Kentucky) cruzó la línea partidista para apoyar la medida.

Por el contrario, el senador demócrata John Fetterman (Pensilvania) votó en contra de la iniciativa de su propio partido, mientras que el republicano Jim Justice (Virginia Occidental) estuvo ausente en la sesión.

El peso de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973

La propuesta, liderada por el senador demócrata Tim Kaine, pretendía invocar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

Esta ley federal exige que cualquier intervención militar en el extranjero cuente con la autorización del Congreso y establece que las fuerzas deben ser retiradas en un plazo de 60 días si no existe dicha aprobación.

“Estamos ante una guerra que es ilegal, que no es popular y que está resultando un desastre para los estadounidenses y sus familias”, declaró Kaine a la agencia EFE tras el rechazo de la moción.

El reloj corre: El plazo del 1 de mayo

Aunque Trump aseguró recientemente en una entrevista para Fox Business que el conflicto está “muy cerca de terminar”, la realidad operativa muestra un panorama distinto.

Actualmente, se mantiene un férreo bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y el envío de miles de soldados adicionales a la región continúa.

Los legisladores enfrentan ahora una fecha crítica: el 1 de mayo, día en que vence el plazo legal de 60 días para la permanencia de tropas en un conflicto no autorizado.

Con este nuevo rechazo parlamentario, el segundo en menos de dos meses, la administración Trump asegura el control táctico de la operación en Oriente Medio, al menos hasta que la presión del calendario legal o el costo político obliguen a un cambio de rumbo.