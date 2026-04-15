Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarían la segunda vuelta presidencial

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El proceso electoral peruano ha definido su escenario final tras una reñida competencia en la primera vuelta. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, obtuvo el primer lugar con un 16,9 % de los votos, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, alcanzó el segundo puesto con un 12,01 %, superando por un estrecho margen a Rafael López Aliaga, quien quedó tercero con un 11,91 %.

Sánchez, tras confirmarse su paso a la fase decisiva, expresó su agradecimiento a través de sus redes sociales, donde reafirmó una agenda que incluye la promesa de libertad para el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra cumpliendo una condena por su fallido intento de golpe de Estado en 2022. Asimismo, el candidato ha planteado la necesidad de una "justicia restauradora" por las víctimas registradas durante las protestas sociales que siguieron a dicho evento.

Este balotaje representa un hito para Keiko Fujimori, quien alcanza esta instancia por cuarta vez consecutiva. La historia electoral del país ha estado marcada por la dinámica entre el fujimorismo y el antifujimorismo, un fenómeno que ha definido gran parte de las contiendas de las últimas dos décadas. Expertos señalan que, si bien la base electoral de Fuerza Popular mantiene una cohesión estructural que le otorga ventaja organizativa, la figura de Fujimori sigue enfrentando un fuerte rechazo en sectores diversos del espectro político, un sentimiento que ha sido un factor decisivo en sus tres derrotas anteriores en segundas vueltas.

El escenario político se presenta complejo, especialmente ante el debilitamiento que analistas han observado en el antifujimorismo tradicional, afectado por la gestión del gobierno de Castillo y los escándalos de corrupción que han involucrado a diversos exmandatarios. Con la definición de estos dos candidatos, Perú se encamina a una elección que pondrá a prueba nuevamente la polarización social y la capacidad de ambos proyectos para captar el voto de los sectores que quedaron fuera del balotaje.

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