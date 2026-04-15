Tensión en Brasil: el Tribunal Supremo investiga a Flávio Bolsonaro por calumnias contra Lula

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La medida, motivada por una publicación en redes sociales realizada el 3 de enero, se centra en acusaciones graves vertidas por el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. En dicho mensaje, Flávio vinculó al actual mandatario con el narcotráfico internacional, el tráfico de armas, el financiamiento a grupos terroristas y el fraude electoral. El STF ha otorgado a la Policía Federal un plazo de 60 días para llevar a cabo las diligencias correspondientes tras una petición formal del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El origen de la controversia

El detonante fue un posteo de Flávio Bolsonaro que utilizó un evento internacional de gran impacto como plataforma para lanzar ataques contra el líder brasileño. Acompañando su texto con imágenes generadas por inteligencia artificial, el senador sostuvo que ese acontecimiento marcaría el fin del Foro de São Paulo, agrupación a la que atribuyó una red de actividades ilícitas que presuntamente involucrarían a Lula.

La Fiscalía General apoyó la apertura de la causa, argumentando que las acusaciones fueron difundidas en un entorno público y masivo, atribuyendo falsamente hechos delictivos a la figura del presidente de la República. De acuerdo con el fallo de De Moraes, existen elementos suficientes que indican una posible conducta ilícita por parte del parlamentario.

Reacción del sector de derecha

Flávio Bolsonaro ha calificado la decisión judicial como "jurídicamente frágil" y un intento de censura contra la libertad de expresión y el ejercicio de su mandato parlamentario. El senador no dudó en arremeter nuevamente contra el juez Alexandre de Moraes, señalándolo como una figura que fomenta el desequilibrio democrático en el país. En un comunicado oficial, el candidato reiteró que su bloque no se dejará intimidar por el uso de los aparatos judiciales y policiales para silenciar a la oposición.

Este choque institucional ocurre en un momento de alta tensión política, a seis meses de las elecciones presidenciales. Según datos recientes de la encuestadora Quaest, Flávio Bolsonaro ha escalado en las preferencias, posicionándose con un 42 % de intención de voto frente a un eventual balotaje contra Lula, lo que añade una capa de complejidad estratégica a esta nueva confrontación judicial.

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