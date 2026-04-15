Marco Rubio reafirmó la postura de EEUU sobre el crudo venezolano: esto dijo

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En recientes declaraciones, el secretario de Estado de EEUU, aclaró la postura de su administración respecto a los recursos energéticos de Venezuela.

El funcionario señaló que el gobierno estadounidense cuenta con la autonomía suficiente para no depender de las importaciones de crudo provenientes de ese país, descartando que exista una necesidad urgente por obtener su combustible.

Sin embargo, Rubio resaltó que el interés de Washington va más allá de lo comercial y se centra en un tema de seguridad para la región.

Control de influencias externas

El mensaje principal es que no se permitirá que las reservas de energía venezolanas sean manejadas por naciones que compiten directamente con los intereses de su país, ya que esto podría alterar el equilibrio de fuerzas en el continente.

El secretario de Estado advirtió que existe una vigilancia constante sobre la participación de países como China, Rusia o Irán en la industria petrolera vecina. El objetivo de EEUU es evitar que estas naciones ganen terreno en el sector energético local.

Seguridad en el hemisferio

La estrategia mencionada busca garantizar que el hemisferio occidental no se transforme en un punto de apoyo para adversarios estratégicos.

Según la visión del funcionario, permitir que potencias extranjeras controlen recursos críticos en la región podría convertir estos territorios en bases de operaciones que amenacen la tranquilidad y los intereses de seguridad nacional de EEUU.

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