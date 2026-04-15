Ofertas por el Día de los Impuestos 2026 en Chicago: lista de restaurantes con promociones y comida gratuita

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Después de llenar los formularios del IRS, los residentes de Chicago y sus alrededores tienen una gran razón para disfrutar de una comida fuera sin preocuparse por el presupuesto.

Como es costumbre, varias cadenas nacionales y locales han lanzado promociones especiales para ayudar a aliviar el "estrés fiscal".

Las mejores ofertas del Día de los Impuestos en Chicago 1016

A continuación, te presentamos las mejores ofertas que puedes encontrar este año, basadas en informes de NBC Chicago y otras fuentes locales, para que puedas aprovechar los descuentos en tus restaurantes favoritos.

Dulces y snacks: donas y pastelería gratis

Para ponerle un toque dulce al final de la temporada de impuestos, varias cadenas están ofreciendo productos gratuitos o a precios simbólicos:

Donas Krispy Kreme: La famosa cadena repite su popular oferta. Si compras una docena de donas a precio regular, puedes llevarte una segunda docena de Original Glazed por solo el costo de los impuestos locales (sales tax).

Baguette de París (Paris Baguette): Los miembros de su programa de recompensas pueden disfrutar de un pastry gratis con la compra de cualquier bebida durante todo el día 15 de abril.

Portillo's: La icónica cadena de Chicago ofrece a los miembros de Portillo’s Perks una rebanada de su famoso pastel de chocolate por solo $1 con cualquier compra mínima de $5.

Ofertas en comidas completas y cenas

Si estás buscando algo más sustancioso para celebrar tu reembolso, estos restaurantes tienen promociones activas:

BJ's Restaurant & Brewhouse: Perfecto para una cena en grupo. Ofrecen $10 de descuento en pedidos de $40 o más (ya sea para comer en el lugar o para llevar) utilizando el código promocional TAXDAY en su app o sitio web.

Pizza Hut: Aunque las ofertas pueden variar según la ubicación, se reportan descuentos especiales en pedidos en línea para ayudar a aliviar el presupuesto familiar en esta fecha.

Popeyes: La cadena mantiene su menú "Faves" de $5, permitiendo elegir entre piezas de pollo, sándwiches o tenders a un precio fijo reducido.

Barriga (Potbelly): Conocida por sus sándwiches en Chicago, ofrece promociones de "Buy One, Get One" (BOGO) para los usuarios de su aplicación móvil, permitiendo obtener un sándwich gratis al comprar otro de tamaño original o grande.

Consejos para aprovechar los descuentos en el Día de los Impuestos

Según fuentes como NBC Chicago y Chicago on the Cheap, la mayoría de estas ofertas requieren que te unas a los programas de lealtad de cada restaurante o que uses sus aplicaciones oficiales.

Es recomendable verificar si los locales específicos en suburbios como Naperville, Evanston o Schaumburg están participando, ya que algunas franquicias pueden tener restricciones particulares.

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