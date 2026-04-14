¿Cuánto necesitas para comprar una casa en EEUU hoy? Estos programas te ayudarán

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El mercado inmobiliario de Estados Unidos experimentó un vigoroso repunte durante marzo de 2026, alcanzando niveles de actividad que no se veían desde hace cuatro años.

Según el último reporte de Zillow, más de 281,000 propiedades iniciaron su proceso de venta, lo que representa un incremento mensual cercano al 30%.

Este dinamismo ocurre en un entorno complejo donde el inventario de viviendas acumula 28 meses de crecimiento consecutivo.

Esta situación ofrece más opciones a los compradores, aunque la competencia por las unidades disponibles ha disparado las visitas a los anuncios digitales en un 32% respecto al año anterior.

Programas de ayuda

Según detalla Mundo Now, estos programas te ayudan con la compra de tu vivienda:

Préstamos FHA: Facilitan la compra con un pago inicial desde el 3,5% para solicitantes con puntajes de crédito moderados.

Facilitan la compra con un pago inicial desde el 3,5% para solicitantes con puntajes de crédito moderados. Préstamos VA: Beneficio exclusivo para veteranos y militares que permite adquirir vivienda con 0% de enganche y sin seguro hipotecario.

Beneficio exclusivo para veteranos y militares que permite adquirir vivienda con 0% de enganche y sin seguro hipotecario. Préstamos USDA: Programa destinado a zonas rurales y suburbanas seleccionadas que ofrece financiamiento del 100% sin pago inicial.

Programa destinado a zonas rurales y suburbanas seleccionadas que ofrece financiamiento del 100% sin pago inicial. Asistencia para el Pago Inicial (DPA): Subsidios estatales y locales que cubren parte de la entrada o los costos de cierre.

Subsidios estatales y locales que cubren parte de la entrada o los costos de cierre. Programas de Fannie Mae y Freddie Mac: Opciones con requisitos de seguro reducidos para compradores de ingresos bajos o moderados y áreas multifamiliares.

Importante

A pesar de la mayor oferta, el financiamiento enfrenta vientos en contra debido a que las tasas hipotecarias escalaron hasta el 6,38% al cierre del primer trimestre.

Este ajuste elevó el pago mensual típico en un 1,5% en cuestión de semanas, erosionando las mejoras de asequibilidad registradas en meses previos.

En este escenario, resulta importante que los aspirantes a propietarios utilicen estrategias financieras sólidas y se apoyen en las nuevas normativas de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA).

Estas normas buscan reducir las primas de seguros en préstamos respaldados por Fannie Mae y Freddie Mac para aliviar la carga económica de las familias.



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