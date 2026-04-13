IRS advierte sobre bloqueo de reembolsos: debes responder este aviso en 30 días o pierdes tu dinero

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una advertencia urgente para los contribuyentes que aún no completan su declaración de impuestos de 2026.

Quienes reciban el aviso CP53E deben responder en un plazo máximo de 30 días para evitar la retención de su dinero.

Objetivo

Esta medida forma parte de la transición definitiva hacia los pagos 100% electrónicos, por lo que la agencia exige la información bancaria para realizar depósitos directos.

Si el ciudadano ignora esta notificación o proporciona datos inválidos, el sistema bloqueará administrativamente el reembolso.

Por lo tanto, la emisión del cheque en papel será postergada por un periodo de seis semanas o más, lo que afecta directamente la liquidez de las familias al cierre de la temporada fiscal según detalla El Cronista.

Cómo evitarlo

Para agilizar el proceso y recibir el dinero en un plazo estimado de siete días, los usuarios deben actualizar su perfil mediante la cuenta individual online del IRS en la sección de información bancaria.

Es importante destacar que, bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar fraudes y suplantación de identidad, ningún empleado de la institución realizará estas actualizaciones por vía telefónica ni de forma presencial.

Esta digitalización obligatoria busca reducir los costos operativos y el riesgo de extravío de documentos físicos, consolidando el uso de herramientas tecnológicas como el portal Where’s My Refund para el seguimiento en tiempo real de cada trámite tributario correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

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