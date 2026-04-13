¿Cuál es el monto más alto de reembolso que el IRS puede dar?

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La temporada tributaria en Estados Unidos (EEUU) genera una expectativa renovada entre los trabajadores que esperan recuperar parte de sus ingresos anuales. Tras el inicio de la recepción de documentos el pasado 26 de enero, los indicadores muestran una tendencia positiva para el bolsillo de los ciudadanos.

Muchos contribuyentes utilizan este dinero para estabilizar sus finanzas personales, pagar deudas acumuladas o iniciar fondos de ahorro para imprevistos. La planificación sobre el destino de estos recursos resulta vital para transformar un beneficio temporal en una base sólida de patrimonio a largo plazo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirma cifras récord al inicio de marzo y responde a Cuál es el monto más alto de reembolso este año. Según, detalla que el organismo ya devolvió 161.000 millones de dólares, con un promedio por persona de 3.600 dólares.

¿Por qué sube el beneficio y cuál es el monto más alto de reembolso?

Carlos García, CEO de Finhabits, explica que el aumento del 10.9 % en los reembolsos responde a la legislación fiscal "One Big Beautiful Bill". Esta ley amplió las deducciones disponibles, permitiendo que el Gobierno devuelva una mayor parte del dinero que los empleadores retuvieron en exceso durante el 2025.

Aunque el monto máximo depende de la situación específica de cada contribuyente, el promedio actual de 3.600 dólares supera con creces los registros del ciclo anterior. Los expertos señalan que maximizar las deducciones en salud, educación y cuentas de ahorro para el retiro eleva significativamente la cifra final.

El sistema tributario actual beneficia especialmente a quienes aprovechan las cuentas IRA tradicionales para reducir su ingreso gravable antes del 15 de abril. Esta estrategia no solo asegura un retiro digno, sino que impacta de forma directa y positiva en el cálculo que realiza la autoridad fiscal.

¿Cómo asegurar el cobro y saber cuál es el monto más alto?

Para recibir el dinero de forma rápida, el IRS recomienda realizar la presentación de la declaración en línea y configurar el depósito directo. Bajo esta modalidad, los fondos suelen llegar a las cuentas bancarias en un periodo estimado de tres semanas tras la validación de los datos.

Los ciudadanos pueden utilizar la herramienta digital “¿Dónde está mi reembolso?” para rastrear el estatus de su pago con su número de seguro social. Esta transparencia tecnológica permite que las familias planifiquen sus gastos o inversiones con la certeza de saber cuándo dispondrán de su capital.

Es importante recordar que el plazo para declarar impuestos vence el próximo 15 de abril de 2026 en todo el territorio estadounidense. Solicitar una extensión de tiempo permite presentar los documentos más tarde, pero no aplaza la obligación de pagar cualquier deuda pendiente con el fisco nacional.

¿Qué recomiendan los expertos sobre los reembolsos?

Carlos García sugiere que, una vez recibido el dinero, la prioridad absoluta sea la creación de un fondo de emergencias de al menos 500 o 1.000 dólares. Este colchón financiero protege a las familias de caer nuevamente en deudas de alto interés ante cualquier imprevisto médico o del hogar.

El segundo paso consiste en liquidar los saldos de las tarjetas de crédito para detener el pago de intereses excesivos que erosionan el patrimonio familiar. Finalmente, invertir el excedente en portafolios diversificados a través de plataformas como Finhabits permite que el dinero trabaje para el futuro de los hijos.

El monto más alto posible se alcanza cuando el contribuyente reclama créditos como el Earned Income Tax Credit y organiza sus finanzas con visión de largo plazo. No deje pasar la oportunidad de fortalecer su economía hoy mismo con las herramientas que el sistema fiscal pone a su alcance.

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