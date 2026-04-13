¿Dónde conseguir comida gratis del 13 al 19 de abril? Estas despensas en California abren sus puertas

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Las organizaciones que se dedican a la ayuda alimentaria están redoblando sus esfuerzos esta semana para hacer frente a la inseguridad alimentaria en el Estado Dorado.

Si tú o tu familia necesitan apoyo nutricional, hay varios bancos de alimentos y centros comunitarios que han establecido puntos de entrega estratégicos en los condados de Fresno, Tulare, Riverside y Los Ángeles.

De acuerdo con los calendarios actualizados del Central California Food Bank (CCFB), FIND Food Bank y otras agencias asociadas en el condado de Los Ángeles, la ayuda estará disponible en decenas de localidades.

Conoce los lugares, fechas y horarios de la distribuir[on de comida gratis en California para esta semana

A continuación, te presentamos los lugares, fechas y horarios de distribución para la semana del 13 al 19 de abril de 2026.

Lunes 13 de abril: Valle Central y Coachella

Este lunes marca el arranque de las jornadas de entrega en puntos estratégicos de Fresno y sus áreas rurales. Las autoridades sugieren que llegues temprano a los siguientes lugares:

Fresno: Catholic Charities (149 N Fulton St) de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

Catholic Charities (149 N Fulton St) de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Del Rey: Del Rey Community Center (10649 E Morro Ave) de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

Del Rey Community Center (10649 E Morro Ave) de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Sanger: EOC - Sanger (Faller Ave & North Ave) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

EOC - Sanger (Faller Ave & North Ave) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. San Joaquin: The Salvation Army (21962 W Railroad Ave) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

The Salvation Army (21962 W Railroad Ave) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Huron: John Palacios Community Center (16856 4th St) de 10:00 a.m. a 13:00 p.m.

John Palacios Community Center (16856 4th St) de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. Orange Cove: Iglesia El Buen Pastor (863 11th St) de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Iglesia El Buen Pastor (863 11th St) de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Thermal: Coachella Valley High School (83800 Airport Blvd) de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Martes 14 de abril: Los Ángeles y el desierto

El martes, la red de distribución se expande hacia el sur y las zonas desérticas, abarcando Palmdale y Long Beach, ofreciendo opciones para los residentes del condado de Los Ángeles.

Fresno: Hope Lutheran Church (364 E Barstow Ave) de 6:30 a 8:30 hs; Saints Community Church (3740 E Ashlan Ave) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.; North Assembly of God (2707 W Dakota Ave) de 10:00 a.m. a 12:00 a.m..

Hope Lutheran Church (364 E Barstow Ave) de 6:30 a 8:30 hs; Saints Community Church (3740 E Ashlan Ave) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.; North Assembly of God (2707 W Dakota Ave) de 10:00 a.m. a 12:00 a.m.. Five Points: Westside Elementary School (19191 W Excelsior Ave) de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Westside Elementary School (19191 W Excelsior Ave) de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Riverdale: Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave) de 10:00 a.m a 12:00 p.m.

Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave) de 10:00 a.m a 12:00 p.m. Tulare: St. John’s Missionary Baptist Church (310 S. Blackstone Ave.) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

St. John’s Missionary Baptist Church (310 S. Blackstone Ave.) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Woodlake: Iglesia Adventista del Séptimo Día (230 N Acacia St) de 11:00 a.m. a 13:00 p.m.

Iglesia Adventista del Séptimo Día (230 N Acacia St) de 11:00 a.m. a 13:00 p.m. Dunlap: Zion Mt. Christian Center

Zion Mt. Christian Center Joshua Tree: Copper Mountain College (6162 Rotary Way) de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Copper Mountain College (6162 Rotary Way) de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Palmdale: The Sycamores (861 Auto Center Drive) de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

The Sycamores (861 Auto Center Drive) de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Wilmington: ORALE (515 W Anaheim St) de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

ORALE (515 W Anaheim St) de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Long Beach: ORALE (434 Olive Ave y 5314 Lime Ave) de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Miércoles 15 de abril: Visalia, Downey y Los Ángeles

A mitad de semana, las despensas móviles y los centros fijos siguen en acción para asegurarse de que las familias trabajadoras reciban los suministros que necesitan.

Coalinga: Chapel Grace (120 E Hawthorne St) de 9:00 a 12:00 hs.

Chapel Grace (120 E Hawthorne St) de 9:00 a 12:00 hs. Fresno: Malaga Community Center (3582 S Winery Ave) de 9:00 a 12:00 hs; Peanut Butter & Jelly Ministries (3585 N Blythe Ave) de 9:00 a 11:00 hs; Fresno United (2940 S M.L.K. Jr Blvd) de 14:00 a 16:00 hs.

Malaga Community Center (3582 S Winery Ave) de 9:00 a 12:00 hs; Peanut Butter & Jelly Ministries (3585 N Blythe Ave) de 9:00 a 11:00 hs; Fresno United (2940 S M.L.K. Jr Blvd) de 14:00 a 16:00 hs. Visalia: Family Health Care Network-Goshen (7210 Avenue 308) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Family Health Care Network-Goshen (7210 Avenue 308) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. San Joaquin: Veterans Memorial Hall (22001 W Manning Ave) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Veterans Memorial Hall (22001 W Manning Ave) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Kerman : Westside Family Services (15101 W Kearney Blvd) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: Westside Family Services (15101 W Kearney Blvd) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Thermal: Desert Mirage High School (86150 Ave 66th) de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Desert Mirage High School (86150 Ave 66th) de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Downey: Desert Reign (11610 Lakewood Blvd) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Desert Reign (11610 Lakewood Blvd) de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Woodland Hills: Pierce College (6201 Winnetka Ave) de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Pierce College (6201 Winnetka Ave) de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Los Ángeles: Mid City Spanish SDA Church (330 W. 61st St.) de 12:00 a 3:00 p.m.

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