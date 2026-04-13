El IRS y el impago de impuestos: estas son las sanciones que podrías enfrentar

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Con la llegada de la fecha límite para la declaración de impuestos en Estados Unidos (fijada tradicionalmente el 15 de abril), los especialistas advierten sobre las graves repercusiones que enfrentan quienes deciden omitir esta responsabilidad.

Si bien, no se trata solo de la deuda original, sino de una serie de complicaciones legales y financieras que pueden escalar rápidamente, según reseñó El Diario.

Sanciones inmediatas y acumulación de deuda



De acuerdo con expertos como Amy Spivey, de la clínica para contribuyentes de UC Law San Francisco, el sistema tributario estadounidense no es opcional. Es importante destacar que desde el momento en que se vence el plazo, el IRS comienza a aplicar cargos por mora e intereses.

Por su parte, la directiva de Tax-Aid, Minnie Sage, resaltó que estas penalizaciones se calculan como un porcentaje de la deuda y crecen de manera progresiva, haciendo que el monto final sea mucho más difícil de costear con el paso del tiempo, según destacó El Diario.

Acciones de cobro y medidas extremas



Dentro de este contexto, si un contribuyente ignora las notificaciones, el IRS posee facultades legales para recuperar el dinero lo cual incluye lo siguiente:



-Gravámenes: derechos legales sobre propiedades o activos.

-Embargos: extracción directa de fondos de cuentas bancarias o salarios.

-Restricciones de viaje: en casos críticos, se puede impedir la emisión o renovación del pasaporte.

-Confiscación: incautación de bienes o afectación de fondos de jubilación.

El fenómeno de la "resistencia fiscal"



Ahora bien, a lo largo de la historia, algunas figuras y grupos han utilizado el impago de impuestos como herramienta de protesta política. Del mismo modo, casos como el de la cantante Joan Baez o, más recientemente, la abogada Rachel Cohen, ilustran esta tendencia.

Sin embargo, los expertos subrayan que, aunque el motivo sea una discrepancia con las políticas gubernamentales, esto no anula la obligación legal, de lo contrario, ignorar el proceso puede derivar incluso en cargos criminales, según informó El Diario.

Impacto en la vida cotidiana



Más allá de los tribunales, el historial tributario es clave para la estabilidad personal. Una declaración de impuestos es indispensable para validar ingresos al solicitar una vivienda, acceder a créditos bancarios y gestionar ayudas estudiantiles federales (como el FAFSA), enfatizó El Diario.

¿Qué hacer si no puedes pagar?



Antes de que la situación llegue a instancias judiciales, el IRS ofrece alternativas como la existencia de acuerdos de pago a plazos y programas de condonación o reducción de deuda para personas que atraviesan dificultades económicas severas.

Finalmente, la recomendación de los profesionales es siempre comunicarse con la agencia y buscar un acuerdo antes de que el proceso escale.

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