Cambios fiscales para la gasolina: suspenden impuestos y Trump evalúa nueva medida

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La presión económica sobre las familias estadounidenses ha forzado a los gobiernos estatales a actuar con rapidez ante una escalada de precios que, en apenas un mes, ha visto incrementos de más de un dólar por galón en diversas regiones. Georgia se convirtió en el primer estado este año en aprobar una suspensión total del impuesto estatal a través del Proyecto de Ley 1199, eliminando el cobro de 33,3 centavos por galón de gasolina y 37,3 centavos en diésel hasta el 19 de mayo. Se estima que esta medida ahorrará a los ciudadanos y transportistas cerca de 400 millones de dólares durante los próximos 60 días.

Indiana y Utah han seguido pasos similares para mitigar la inflación en el sector transporte. El gobernador de Indiana, Mike Braun, firmó una orden ejecutiva para pausar el impuesto del 7% sobre el combustible durante 30 días, buscando dar un respiro a los conductores ante precios que ya superan los 4,16 dólares. Por su parte, Utah optó por una reducción porcentual del 15%, lo que bajará el impuesto de 38 a 32 centavos por galón a partir del 1 de julio para mantener la accesibilidad del combustible a largo plazo.

El dilema del impuesto federal y el futuro de la infraestructura

A nivel nacional, el debate sobre una "vacaciones fiscales" federales ha cobrado una urgencia sin precedentes. Legisladores demócratas han presentado la "Ley de Alivio de Precios de la Gasolina de 2026" (Gas Prices Relief Act), la cual propone suspender el impuesto federal de 18,4 centavos por galón hasta el 1 de octubre de este año. La propuesta obligaría al Departamento del Tesoro a vigilar que las petroleras trasladen íntegramente este ahorro al consumidor final en las estaciones de servicio.

El presidente Donald Trump ha confirmado que su administración está considerando esta opción, aunque enfrenta un desafío técnico y legislativo considerable. La principal preocupación radica en el financiamiento del Fondo Fiduciario de Carreteras (HTF), que depende directamente de estos ingresos para la construcción y mantenimiento de puentes y carreteras en todo el país. Cualquier suspensión federal requeriría que el Congreso apruebe transferencias de fondos generales para evitar el desbalance de proyectos de infraestructura críticos que ya enfrentan déficits por la inflación y el aumento de vehículos eléctricos.

Situación actual de los impuestos al combustible:

Impuesto Federal: 18,4 centavos por galón (Bajo revisión para posible suspensión).

Georgia: Suspensión de 33,3 centavos (Vigente hasta el 19 de mayo).

Indiana: Pausa del impuesto del 7% (Por 30 días iniciales).

Utah: Reducción a 32 centavos (A partir del 1 de julio).

La viabilidad de una acción federal dependerá del equilibrio entre el alivio inmediato al votante y la estabilidad fiscal necesaria para las obras públicas de los próximos años. Con precios que ya superan los niveles históricos de 2022 en algunos estados, la decisión de la Casa Blanca marcará el rumbo económico del último tramo del año.

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