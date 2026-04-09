Medicamento bajo alerta: sepa cuál es el lote de Imfinzi sin registro sanitario, según MinSalud

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El Ministerio de Salud emitió una advertencia dirigida a toda la población tras detectar la circulación de un medicamento sin registro sanitario en el país.

Se trata de Imfinzi (Durvalumab), un fármaco utilizado en tratamientos contra el cáncer, cuyos lotes falsificados representan un riesgo para los pacientes.

Las autoridades instaron a no comprar ni utilizar este producto, ya que su origen y composición no están certificados, lo que puede comprometer la efectividad del tratamiento y la salud de quienes lo consuman.

Lotes irregulares identificados

De acuerdo con la información oficial, los lotes detectados como irregulares corresponden a códigos específicos que ya están bajo seguimiento por parte de los organismos sanitarios. Los lotes señalados son:

BBUA

BBYU

Estos productos se comercializan de forma ilegal en el territorio nacional, sin cumplir con las normativas exigidas para su distribución.

Riesgos para la salud

El uso de medicamentos falsificados representa un peligro considerable, especialmente cuando se trata de tratamientos especializados como los oncológicos. Estos productos pueden no contener los componentes adecuados o presentar fallas en su elaboración.

Entre los principales riesgos destacan:

Falta de efectividad en el tratamiento

Posibles efectos adversos desconocidos

Complicaciones en la salud del paciente

Por ello, las autoridades enfatizan la importancia de evitar su consumo bajo cualquier circunstancia.

Claves para identificar el producto falso

El Ministerio de Salud también ofreció detalles que permiten diferenciar el medicamento original del irregular, lo que ayuda a los ciudadanos a evitar engaños. Entre las diferencias más relevantes se encuentran:

Uso de la palabra “Lote” en lugar de “Lot”

Formato de vencimiento con “Exp.” en vez de “EXP”

Variaciones en tipografía y códigos de barra

Las autoridades reiteraron la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados. También invitaron a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier situación sospechosa relacionada con la venta de productos farmacéuticos.

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