¿Quiénes califican para recibir el cheque de Google? Todo sobre el acuerdo Federal Cellular Class Action

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Google ha llegado a un acuerdo histórico de 135 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que afecta a millones de usuarios de Android en Estados Unidos.

Esta disputa legal argumenta que el sistema operativo utilizó datos móviles de los consumidores sin su consentimiento explícito, incluso cuando los dispositivos estaban en reposo o conectados a redes Wi-Fi.

Si tienes un teléfono Android, podrías ser elegible para recibir un pago directo de hasta $100.

A continuación, te explicamos los requisitos y los pasos que debes seguir, basándonos en los documentos judiciales y en reportes de fuentes oficiales como Telemundo, ZDNET y PCMag.

Requisitos para recibir el pago de Google

Este acuerdo está diseñado para beneficiar a una enorme "clase" de alrededor de 100 millones de personas.

Si quieres calificar, asegúrate de cumplir con estos requisitos:

Residencia: Debes vivir en los Estados Unidos. (Ten en cuenta que los residentes de California podrían no ser elegibles para este fondo específico debido a un acuerdo estatal más amplio).

Debes vivir en los Estados Unidos. (Ten en cuenta que los residentes de California podrían no ser elegibles para este fondo específico debido a un acuerdo estatal más amplio). Dispositivo: Necesitas haber utilizado un dispositivo móvil que funcione con Android.

Necesitas haber utilizado un dispositivo móvil que funcione con Android. Conexión: Debes haber accedido a internet a través de una red de datos móviles (planes de telefonía) entre el 12 de noviembre de 2017 y la fecha en que el tribunal dé su aprobación final al acuerdo.

Debes haber accedido a internet a través de una red de datos móviles (planes de telefonía) entre el 12 de noviembre de 2017 y la fecha en que el tribunal dé su aprobación final al acuerdo. Exclusión: Los dispositivos que solo se conectan a Wi-Fi (como algunas tabletas) no son elegibles para este reclamo.

¿Por qué Google tiene que desembolsar esta enorme suma?

La demanda, que originalmente se conoce como Taylor et al v. Google LLC, sostiene que el gigante tecnológico programó Android para llevar a cabo "transferencias de datos pasivas".

Según el sitio legal ClassAction.org, el sistema operativo enviaba información a los servidores de Google utilizando el plan de datos que el usuario ya había pagado, sin importar si las aplicaciones estaban cerradas o si el teléfono estaba guardado en el bolsillo.

Aunque Google no acepta ninguna irregularidad o culpa, decidió pagar $135 millones para evitar un juicio que estaba programado para agosto de 2026.

Además del dinero, la compañía se comprometió a revisar los términos de servicio de Google Play y a incluir un botón de "Aceptar" más claro durante la configuración de nuevos dispositivos, para asegurarse de que los usuarios den su consentimiento real sobre el uso de sus datos.

¿Cómo puedes reclamar tu parte del acuerdo?

Muchos usuarios que son elegibles ya están recibiendo notificaciones por correo electrónico o postal con un ID de aviso y un código de confirmación.

Revisa tu correo: busca mensajes oficiales relacionados con la "Acción Colectiva Federal de Celulares".

Visita el sitio oficial: la gestión de reclamos se lleva a cabo a través de la web autorizada: www.federalcellularclassaction.com.

Selecciona tu método de pago: deberás ingresar tus códigos y elegir cómo prefieres recibir el dinero (depósito directo, PayPal, etc.).

Fecha límite: aunque la audiencia final de aprobación está programada para el 23 de junio de 2026, los expertos de PCMag recomiendan que verifiques tu elegibilidad lo antes posible si crees que calificas y no has recibido el aviso.

Si piensas que eres elegible pero no recibiste un código, puedes contactar a los administradores del acuerdo a través del correo electrónico info@federalcellularclassaction.com.

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