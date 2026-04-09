¿Vives en Maryland y sientes que el agua sabe diferente? Esta es la razón

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La empresa WSSC Water inició una reducción en la cantidad de fluoruro aplicado al agua potable que abastece a casi dos millones de usuarios en los condados de Montgomery y Prince George’s, tras reportarse fallas en la cadena de distribución global.

La medida ajusta la concentración del compuesto de 0.7 miligramos a 0.4 miligramos en las plantas de tratamiento de los ríos Potomac y Patuxent.

Esta decisión técnica surge como consecuencia directa de la inestabilidad operativa en las plantas proveedoras ubicadas en Israel, las cuales han visto mermada su capacidad de exportación debido al conflicto bélico con Irán, afectando la disponibilidad del químico necesario para el proceso de filtración en territorio estadounidense.

Impacto en la red de distribución

La escasez del aditivo obligará a las plantas de filtración a operar con suministros reducidos por un tiempo indefinido. Aunque la adición de este elemento es una práctica voluntaria de salud pública destinada a la prevención de caries, su disminución ha coincidido con quejas sobre la estética del líquido en zonas específicas como Bowie.

En dicha localidad, la red de tuberías de hierro fundido, instalada mayoritariamente en los años 60, ha presentado episodios de turbidez debido a la acumulación de sedimentos y óxido. Las autoridades locales han señalado que estos sedimentos se desprenden durante reparaciones o cambios en la presión del sistema, aunque sostienen que el agua cumple con los estándares de seguridad vigentes pese a su coloración marrón.

Inversión y mantenimiento de infraestructura

Para mitigar el deterioro de la red, el ayuntamiento de Bowie proyectó una inversión de 5 millones de dólares destinada al revestimiento de las tuberías más antiguas para frenar la corrosión. El plan de acción incluye la limpieza de hidrantes y el reemplazo gradual de los tramos más críticos de la infraestructura hídrica.

Por su parte, WSSC Water mantendrá el monitoreo de los niveles del compuesto químico a la espera de que los envíos internacionales se regularicen. Mientras persista la reducción, se ha sugerido a los residentes consultar fuentes alternativas para el cuidado dental, especialmente en la población infantil.

Chuck Brown, portavoz de WSSC Water, explicó la naturaleza de la medida adoptada por la proveedora:

"Debido a la escasez de suministro a nivel nacional, WSSC Water reducirá temporalmente los niveles de fluoruro en el agua potable. Esta medida proactiva garantiza que podamos seguir proporcionando agua potable segura a nuestros clientes mientras gestionamos los limitados suministros de fluoruro".

Por otro lado, Sal Giglio, residente afectado por la calidad del servicio en la zona de Bowie, manifestó su desconfianza ante el estado actual del agua:

"Esto es un proyecto a largo plazo, tomará décadas y millones de dólares. Ya no consumimos agua del grifo, preferimos comprar agua embotellada".

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