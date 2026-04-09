Inician pagos al personal del Ministerio de Educación: 9 de abril

Suscríbete a nuestros canales

El personal del sector educativo en Venezuela comenzó a recibir los depósitos correspondientes a la primera quincena de abril de 2026.

Esta medida fue confirmada este jueves 9, tras la aprobación de los recursos por parte del Sistema Patria, plataforma que centraliza los pagos de la administración pública nacional.

Las autoridades universitarias y escolares indicaron que el proceso de acreditación ya está en marcha en las diversas entidades bancarias del país.

Pago de la primera quincena

Desde su cuenta oficial el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), comunicó que la nómina fue aprobada y que los fondos están siendo enviados a las cuentas personales de cada empleado de forma progresiva.

Próximos depósitos del Ministerio de Educación

Se espera que, en el transcurso de las próximas horas, el MPPE complete el pago para el personal administrativo y obrero en todo el territorio nacional. Este grupo recibirá el monto correspondiente a la primera mitad del mes, siguiendo el flujo habitual de las transferencias del sector público.

Además de la quincena, el gobierno nacional tiene previsto iniciar en los próximos días la entrega del Bono contra la Guerra Económica.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube