Encuesta revela cuál es la App de movilidad y deliverys preferida en Caracas: abril 2026

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Un reciente estudio nacional realizado por la firma Ecoanalítica reveló que el uso de aplicaciones para pedir comida y movilizarse se ha consolidado como un hábito frecuente en Venezuela.

El trabajo, liderado por los economistas Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios Chacín, muestra que casi 9 de cada 10 consultados utilizaron servicios de transporte en el último mes.

En cuanto a los pedidos a domicilio, el sector mantiene un ritmo constante, especialmente entre los estratos sociales medios y altos. Según los datos del equipo de Ecoanalítica, más de la mitad de las personas encuestadas afirmaron realizar pedidos por aplicaciones al menos una vez cada quince días.

Para obtener estos resultados, la firma consultó a un grupo de 600 personas para el área de movilidad y otras 600 para el sector de delivery, logrando un diagnóstico preciso del consumo actual.

Yummy lidera la mente y el bolsillo del consumidor

La marca Yummy se posicionó como el referente absoluto en el mercado. En el sector de envíos a domicilio, prácticamente todos los encuestados la conocen, y casi la mitad de ellos la menciona como la primera opción que les viene a la cabeza.

En cuanto al uso real, 9 de cada 10 personas la incluyen entre sus tres aplicaciones más utilizadas, superando por amplio margen a competidores como Farmatodo Delivery, PedidosYa y Zupper.

Preferencias en servicios de delivery

Cuando se trata de elegir una aplicación favorita para pedir comida o productos, la ventaja de Yummy es clara: el 50,5% de los usuarios la prefiere por encima de las demás. Esta cifra representa un crecimiento importante respecto a las mediciones que la misma firma realizó en el año 2023.

En el ranking de uso frecuente de los últimos tres meses, le siguen Farmatodo Delivery con un 26,3%, PedidosYa con un 15,5% y Zupper (anteriormente Ridery) con un 9%.

El dominio del transporte digital

En el área de movilidad, la situación es similar. Yummy Rides encabeza la lista de popularidad, siendo la primera marca que recuerda el 56,5% de los consultados, seguida por Ridery y Yango.

El estudio de Ecoanalítica señaló que el uso de estas plataformas creció notablemente en los últimos años. De hecho, más de la mitad de los usuarios reporta haber utilizado Yummy Rides en los últimos tres meses para trasladarse.

El transporte en moto gana terreno

El servicio de traslado en motocicleta se convertió en una opción fundamental para la movilidad rápida. En este segmento específico, Yummy Rides también se mantiene a la cabeza con un 52,3% de preferencia entre quienes eligen este medio de transporte.

Ridery ocupa el segundo lugar con un 29,7%, mientras que Yango se queda con el 10,6%. Estos datos confirman que, independientemente del vehículo, los usuarios prefieren gestionar sus viajes a través de sus teléfonos inteligentes.

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