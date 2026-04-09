¿Buscas empleo? La UCV abre vacantes para varios cargos: requisitos a consignar

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La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció el inicio de su nueva jornada de captación de personal.

De acuero con la información oficial, el proceso está dirigido a ciudadanos interesados en formar parte del equipo de trabajo de esta casa de estudios, abarcando una amplia gama de niveles educativos, desde bachilleres hasta profesionales especializados.

Los interesados deberán presentarse personalmente para consignar su documentación en las fechas y horarios establecidos por la institución.

Cargos solicitados

La institución busca cubrir vacantes en tres categorías principales:

Nivel Bachiller : archivista, asistentes de biblioteca, control de estudios y tecnología, auxiliares, cajeros, contabilistas, dibujantes y secretarias.

: archivista, asistentes de biblioteca, control de estudios y tecnología, auxiliares, cajeros, contabilistas, dibujantes y secretarias. Nivel Técnico : especialistas en administración, contabilidad, tecnología de la información y secretariado ejecutivo.

: especialistas en administración, contabilidad, tecnología de la información y secretariado ejecutivo. Nivel Profesional: médicos, enfermeros, ingenieros (incluyendo agrónomos), psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, archivólogos, bibliotecólogos, planificadores y relacionistas interinstitucionales.

Requisitos para participar

Para postularse, los candidatos deben presentar los siguientes documentos en formato físico:

1. Resumen curricular actualizado.

2. Título académico (debidamente registrado).

3. Notas certificadas.

4. Cédula de identidad y RIF vigente.

5. Constancias de trabajos anteriores.

6. Certificados de cursos realizados.

Fechas y lugar de recepción

El proceso de recepción de documentos se llevará a cabo únicamente desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de abril de 2026. El horario de atención será exclusivamente por la mañana, de 09:00 am a 11:30 am.

La entrega de los expedientes se realizará en la Ciudad Universitaria (Los Chaguaramos), específicamente en el Edificio Rectorado, piso 4, dentro del Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos.

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