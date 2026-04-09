Jornada de atención para jubilados: entrega de bolsas con proteína

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El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social organizó una jornada de alimentación dirigida a su personal jubilado donde se realizó la entrega de productos proteicos para los hogares de los extrabajadores de la institución.

La jornada consistió en la repartición de carnes y embutidos. Los beneficiarios recibieron insumos que forman parte de los programas de atención social del ente ministerial.

"Mira, son cuatro pollo, una salchicha, una mortadela y un pernil. Es maravilloso, esto por lo menos una semana tranquilo, uno pasa la familia con eso que estamos recibiendo", declaró uno de los beneficiarios del ministerio.

Beneficios impactarán en familiares de jubilados

Otra de las personas beneficiadas destacó la relevancia de la entrega para su entorno: "Tanto para lo que es familia como para mí, es una ayuda importantísima".

La iniciativa de atención directa se ejecutó como una medida de reconocimiento a la trayectoria laboral de los jubilados y jubiladas. El objetivo central es contribuir al sustento alimenticio de los antiguos empleados.

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