Los tres perfiles más buscados: la CBP recluta personal este 9 y 14 de abril

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el principal organismo de seguridad fronteriza del país norteamericano, lanzó una masiva convocatoria de reclutamiento para este mes de abril de 2026.

Con una fuerza laboral que ya supera los 67.000 empleados, la entidad busca ahora cubrir miles de vacantes estratégicas en tierra, aire y mar.

La convocatoria oficial se centra en tres roles fundamentales para la seguridad nacional estadounidense.

Agente de la Patrulla Fronteriza: Control y vigilancia en los límites territoriales.

Oficial de la CBP: Gestión en puertos de entrada y aduanas.

Agente de Interdicción Aérea: Operaciones de vigilancia y respuesta desde el aire.

Además, para facilitar el proceso, la CBP realizará encuentros remotos donde los interesados podrán interactuar con reclutadores en tiempo real:

9 de abril: Seminario para oficiales en la frontera norte. Sesión de preguntas de 11:00 h a 12:30 h.

14 de abril: Seminario para agentes de interdicción aérea. Webinar en vivo de 14:10 h a 14:30 h ET.

Requisitos indispensables para aplicar

Al ser cargos de seguridad nacional y carácter federal, los filtros son estrictos. Los aspirantes deben cumplir con lo siguiente:

Ciudadanía estadounidense (obligatorio).

Cumplir con todas las regulaciones de contratación federal.

Superar las pruebas de aptitud física y antecedentes.

A cambio, el organismo ofrece paquetes de compensación altamente competitivos y beneficios de ley superiores.

¿Cómo registrarse hoy?

La inscripción es obligatoria para acceder a los seminarios y al material informativo.

Los interesados deben ingresar al portal oficial de carreras de la CBP o seguir sus redes sociales para obtener los enlaces directos de registro.

Este paso previo es fundamental, ya que habilita al postulante para recibir respuestas a preguntas frecuentes y guías personalizadas sobre el proceso de selección.