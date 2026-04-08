Precios y rutas: ¿Cómo viajar de Florida a Nueva York de forma fácil y económica?

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Viajar desde el soleado estado de Florida hasta la vibrante Nueva York es una de las rutas más populares en Estados Unidos.

Aunque volar es la opción más rápida, muchos prefieren el viaje en tren para evitar el estrés de los aeropuertos y disfrutar del paisaje: el servicio ferroviario de larga distancia.

El Silver Meteor: la ruta que une el sur con el noreste

Amtrak se mantiene como líder en el transporte terrestre con su tren insignia, el Silver Meteor (Tren 98). Este tren conecta directamente Miami con la estación Penn Station en Nueva York.

Según la información oficial de la compañía, el trayecto abarca aproximadamente 2.250 kilómetros y pasa por ocho estados, incluyendo Georgia, las Carolinas, Virginia y Washington D.C.

El viaje completo dura alrededor de 27 horas y 42 minutos. Los pasajeros que suben en Miami a las 7:05 a.m. llegan a Manhattan a las 10:47 a.m. del día siguiente.

Este horario permite a los viajeros descansar durante la noche mientras el tren avanza por la costa este.

¿Cuánto costará un boleto para viajar entre Florida y Nueva York en 2026?

Los precios pueden variar bastante dependiendo de la clase que elijas y cuán anticipadamente compres.

Según las últimas consultas en el sistema de reservas de Amtrak y reportes de medios como La Nación y El Cronista para abril de 2026, aquí te dejo un desglose de las tarifas:

Clase turista: Desde $149 hasta $416. Esta opción incluye asientos amplios y reclinables, con más espacio para las piernas que en un avión.

$149 hasta $416. Esta opción incluye asientos amplios y reclinables, con más espacio para las piernas que en un avión. Clase business: Entre $200 y $544. Aquí disfrutarás de mayor privacidad y beneficios adicionales, como bebidas no alcohólicas gratuitas.

Entre $200 y $544. Aquí disfrutarás de mayor privacidad y beneficios adicionales, como bebidas no alcohólicas gratuitas. Camarotes privados (Sleeper Cars): Desde $680 hasta más de $1.300. Esta es la opción premium, que te ofrece camas, acceso a duchas, comidas completas y un asistente de cabina.

Comodidades y experiencia a bordo de Florida a Nueva York

El servicio ferroviario se destaca por su flexibilidad. A diferencia de las aerolíneas, Amtrak permite llevar dos maletas de mano y dos maletas registradas sin costo alguno.

Además, el Silver Meteor ofrece un coche comedor para quienes viajan en camarotes y un coche café accesible para todos los pasajeros, donde se pueden comprar snacks y comidas ligeras.

Para los trayectos internos dentro de Florida, como la ruta Miami-Orlando, el tren de alta velocidad Brightline sigue siendo la opción más rápida. Sin embargo, si quieres llegar a Nueva York, la red de Amtrak es la única que te brinda un viaje directo sin complicados transbordos.

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