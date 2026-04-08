¿Te enteraste? Aún puedes recibir este cheque de $3.715 en EEUU: sepa cómo

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Los residentes de varios estados de EEUU tienen la oportunidad de fortalecer sus finanzas personales durante este mes de abril.

Más allá del cierre de la temporada fiscal, diversos gobiernos estatales mantienen activos programas de alivio financiero.

Importancia

Estos cheques son importantes ya que inyectan liquidez directa a los hogares mediante reembolsos de impuestos y créditos específicos.

Con estas ayudas económicas se ayuda a mitigar el impacto de la inflación y cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda.

Por su parte, las autoridades instan a los contribuyentes a verificar su elegibilidad y presentar sus declaraciones lo antes posible.

Cheques

Según detalla Mundo Now, estos son los cheques que aún puedes reclamar durante abril

California (CalEITC): Los trabajadores con ingresos de hasta $32,900 pueden recibir un pago de hasta $3,756. Si el hogar cuenta con niños menores de seis años, es posible sumar un crédito adicional de $1,189.

Los trabajadores con ingresos de hasta $32,900 pueden recibir un pago de hasta $3,756. Si el hogar cuenta con niños menores de seis años, es posible sumar un crédito adicional de $1,189. Pensilvania: El programa de reembolso para alquileres e impuestos sobre la propiedad otorga entre $380 y $1,000. Los adultos mayores, viudos y personas con discapacidad tienen hasta el 30 de junio para solicitarlo, con suplementos de hasta $500 en zonas específicas.

El programa de reembolso para alquileres e impuestos sobre la propiedad otorga entre $380 y $1,000. Los adultos mayores, viudos y personas con discapacidad tienen hasta el 30 de junio para solicitarlo, con suplementos de hasta $500 en zonas específicas. Washington: El Crédito Tributario para Familias Trabajadoras entrega reembolsos que oscilan entre $335 y $1,330, dependiendo del número de hijos y el nivel de ingresos de los solicitantes.

El Crédito Tributario para Familias Trabajadoras entrega reembolsos que oscilan entre $335 y $1,330, dependiendo del número de hijos y el nivel de ingresos de los solicitantes. Nueva York: El estado incrementó el apoyo por dependientes, ofreciendo hasta $1,000 por cada niño menor de cuatro años y pagos de $500 para menores de entre cuatro y 16 años.

Importante

El acceso a estos fondos depende estrictamente del cumplimiento de los requisitos estatales y de la presentación oportuna de la documentación fiscal.

Los contribuyentes que utilicen herramientas digitales para sus trámites suelen recibir los depósitos con mayor velocidad, evitando retrasos administrativos.

Dada la relevancia de estos montos para el presupuesto familiar, abril se consolida como el periodo definitivo para asegurar que ningún beneficio se quede sin reclamar antes de que venzan los plazos legales establecidos por cada entidad.

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