Gasolina llega a niveles récord en Washington DC: sepa cuánto cuesta llenar el tanque

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores en el área de Washington DC, Maryland y Virginia enfrentan un panorama financiero complejo tras el incremento acelerado en los precios del combustible, que ya supera el promedio de los $5 por galón.

Este repunte, motivado en gran medida por lel conflicto en Medio Oriente, representa un gasto adicional de miles de millones de dólares para los ciudadanos estadounidenses.

Precios

Resulta importante destacar que, en estados como Virginia, el precio escaló casi un dólar en comparación con el año anterior según detalla El Tiempo Latino.

Esta situación obliga a las familias a destinar un 35% más de su presupuesto mensual para el abastecimiento de sus vehículos.

El impacto económico varía drásticamente según el tipo de transporte, alcanzando cifras alarmantes de hasta $145 para llenar el tanque de una camioneta pickup.

Maryland

En Maryland y Virginia, el sobrecosto acumulado ya supera los 400 millones de dólares, una cifra que refleja la volatilidad de un mercado donde la diferencia de precios entre estaciones de servicio puede llegar a ser de $1.50.

Ante esta realidad, los residentes del DMV modifican sus hábitos de consumo, reducen sus trayectos innecesarios y priorizan la búsqueda de gasolineras con tarifas competitivas para mitigar el golpe a su estabilidad económica.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.