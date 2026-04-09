Recargas a PayPal con la tarjeta internacional del Banco de Venezuela: paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

La tarjeta internacional del Banco de Venezuela permite a los usuarios realizar pagos en plataformas globales como PayPal, así como comprar en línea o enviar dinero.

Para aprovechar esta función, es necesario vincular la tarjeta a la cuenta de PayPal y configurarla correctamente antes de realizar cualquier transacción.

Este proceso ha facilitado a muchos usuarios en Venezuela el acceso a servicios digitales internacionales, siempre que la tarjeta cuente con saldo en divisas y esté habilitada para operaciones en línea.

1. Activa tu tarjeta para compras en línea

Antes de intentar vincularla con PayPal, es fundamental activar la opción de consumos por internet desde la aplicación BDVApp del Banco de Venezuela. Esto habilita tu tarjeta para ser utilizada en plataformas digitales y tiendas en línea. Sin este paso, es posible que PayPal rechace la tarjeta al intentar asociarla.

2. Accede a PayPal y ve a tu cartera

Una vez que tu tarjeta esté habilitada para pagos por internet, ingresa a tu cuenta de PayPal desde la web o la app oficial. En el menú principal, selecciona la sección “Agregar cuentas bancarias y tarjetas”, donde podrás administrar tus métodos de pago.

3. Añade la tarjeta internacional

Dentro de la sección de agregar a la cartera, elige “Tarjetas de débito o crédito”, selecciona la opción para agregar una nueva tarjeta. Como la tarjeta del Banco de Venezuela es virtual y en divisas, deberás ingresar los datos manualmente: número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.

Para ello, deberás dirigirte a la aplicación del Banco de Venezuela, dirigirse a la sección de tarjetas y activar la opción “mostrar datos”.

4. Verificación de la tarjeta

Al asociar tu tarjeta a PayPal, la plataforma suele realizar un cargo temporal de verificación de aproximadamente 1 USD. Este monto no se pierde: se utiliza para comprobar que la tarjeta tiene fondos y que es válida, y luego PayPal lo devuelve automáticamente a tu cuenta en un plazo de horas o días hábiles.

5. Recargar saldo o usarla para compras

Con la tarjeta ya vinculada y verificada, podrás:

Recargar saldo en tu cuenta PayPal al instante, siempre que la tarjeta tenga fondos suficientes.

Realizar compras en línea en cualquier comercio que acepte PayPal.

Enviar dinero a otros usuarios de PayPal, si tu cuenta lo permite.

Consejos útiles para usuarios en Venezuela

Asegúrate de que tu tarjeta tenga saldo en divisas antes de intentar la vinculación.

Usa siempre la dirección registrada en el banco como dirección de facturación en PayPal.

Si la tarjeta es rechazada, revisa que esté activada para pagos internacionales y que los datos coincidan con los de tu perfil en PayPal.

Ten paciencia: en algunos casos la verificación puede tardar más de un día hábil.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube