Mercantil anuncia jornadas para apertura de cuentas y cambio de tarjetas: solo un requisito

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El Banco Mercantil anunció una jornada especial en la que los usuarios podrán realizar trámites de apertura de cuentas y renovación de tarjetas de débito.

La actividad se llevará a cabo entre el 13 y el 17 de abril, en horario de 8:30 am a 3:30 pm, en varias oficinas distribuidas en el país.

Dicha iniciativa busca facilitar el acceso a servicios bancarios básicos, permitiendo a más personas incorporarse al sistema financiero o actualizar sus productos de manera rápida y sencilla.

Trámites disponibles durante la jornada

Durante estos días de atención especial, los usuarios podrán realizar dos gestiones principales sin mayores requisitos administrativos. La entidad busca agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera.

Entre los servicios habilitados destacan:

Apertura de cuenta corriente simplificada

Cambio de tarjeta de débito por la nueva Mastercard Mercantil

Ambos trámites están diseñados para facilitar el acceso a productos bancarios con procesos más directos.

Requisito único para los usuarios

Uno de los puntos más relevantes de esta jornada es que solo se requiere presentar la cédula de identidad vigente para realizar cualquier trámite. Esto simplifica significativamente el proceso de incorporación o actualización dentro del banco.

Oficinas habilitadas en distintas regiones del país

La jornada se desarrollará en múltiples estados del país, lo que permite una cobertura amplia para los usuarios interesados en participar. Entre las sedes habilitadas se encuentran:

Distrito Capital: Caricuao

Miranda: Charallave, C.C. Milenium, Higuerote, Centro Plaza

Mérida: Mérida, Glorias Patrias, Las Tapias

Lara: Barquisimeto

Aragua: Cagua y Barinas

Monagas: Maturín II

Anzoátegui: Anaco

Sucre: Cumaná

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