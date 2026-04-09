Consulado móvil de México en California este 11 de abril: descubre dónde obtener tu pasaporte

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su red consular en California, reafirma su compromiso con la comunidad migrante al anunciar jornadas especiales de atención.

Este sábado 11 de abril de 2026, los ciudadanos mexicanos que viven en el norte del estado tienen una oportunidad importante para regularizar su documentación sin tener que hacer largos viajes a las sedes fijas.

¿Te has preguntado dónde estará el Consulado Móvil este 11 de abril?

Según el calendario oficial del Consulado de México en Sacramento, este sábado 11 de abril, habrá una jornada de Consulado Móvil en la ciudad de Stockton.

Al mismo tiempo, la sede principal en Sacramento abrirá sus puertas para una Jornada Sabatina, lo que permitirá que cientos de familias puedan obtener su pasaporte, matrícula consular o credencial para votar (INE).

Estas unidades móviles tienen como objetivo llevar los servicios gubernamentales a las áreas con mayor concentración de población mexicana que no cuentan con una oficina consular cercana.

Requisitos esenciales para tramitar tu pasaporte

Para asegurar un proceso sin contratiempos y una atención eficiente, el Consulado de México y la plataforma oficial de la SRE subrayan que los interesados deben presentar los siguientes documentos en original:

Acreditación de nacionalidad: Acta de nacimiento original.

Acta de nacimiento original. Identificación oficial vigente: Matrícula consular, INE o pasaporte anterior (si es renovación).

Matrícula consular, INE o pasaporte anterior (si es renovación). Comprobante de domicilio : Necesario para trámites de matrícula y registro.

: Necesario para trámites de matrícula y registro. Fotografías: Aunque muchas sedes ya toman fotos digitales en el lugar, se recomienda verificar si el Consulado Móvil específico requiere fotos impresas.

Cómo agendar tu cita: el único método oficial

Las autoridades advierten a la población evitar intermediarios o gestores que cobren por citas, ya que el servicio es totalmente gratuito.

Según el portal oficial MiConsulado, existen dos vías legales para programar tu visita:

Vía Telefónica o WhatsApp: Los usuarios pueden enviar un mensaje o llamar al número +1 (424) 309-0009.

Portal Web: A través del sitio oficial de citas de la SRE en citas.sre.gob.mx.

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