Sepa dónde comer gratis o con descuento por el "Día de los Impuestos" en EEUU

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Diversas franquicias de alimentos en Estados Unidos activarán promociones especiales el próximo 15 de abril para compensar la jornada de cierre fiscal, ofreciendo rebajas en facturas y productos de cortesía.

Con motivo del vencimiento del plazo para la declaración de renta, el sector gastronómico implementará un esquema de beneficios temporales que incluye desde porciones de postre gratuitas hasta descuentos porcentuales en el consumo total. Las ofertas están diseñadas tanto para clientes que consuman en los establecimientos físicos como para quienes realicen pedidos mediante aplicaciones móviles o sitios web oficiales. En la mayoría de los casos, los beneficios están ligados a los programas de fidelidad de cada marca.

Promociones en platos principales y combos

BJ's Restaurant & Brewhouse: El 15 de abril, el local ubicado en diversas sedes nacionales descontará $10 en compras mínimas de $40, aplicable en comedor y pedidos para llevar.

El 15 de abril, el local ubicado en diversas sedes nacionales descontará $10 en compras mínimas de $40, aplicable en comedor y pedidos para llevar. Dickey's Barbecue Pit: Ofrecerá una rebaja de $10 en pedidos de $50 o más los días 14 y 15 de abril usando el código WRITEOFF en su plataforma digital.

Ofrecerá una rebaja de $10 en pedidos de $50 o más los días 14 y 15 de abril usando el código WRITEOFF en su plataforma digital. Fazoli's: Los miembros de su programa de recompensas podrán adquirir espaguetis al horno bajo la modalidad de 2x1 durante la jornada del miércoles.

Los miembros de su programa de recompensas podrán adquirir espaguetis al horno bajo la modalidad de 2x1 durante la jornada del miércoles. Jersey Mike's: A partir del 13 de abril, relanzará el "Boardwalk Bundle" desde $10.99, que incluye un sándwich regular #2, papas fritas y bebida.

A partir del 13 de abril, relanzará el "Boardwalk Bundle" desde $10.99, que incluye un sándwich regular #2, papas fritas y bebida. Sonny’s BBQ: Dispondrá de una cena de costillas St. Louis por $10.99 (en alusión al formulario 1099) durante todo el día 15 de abril en todas sus modalidades de servicio.

Dispondrá de una cena de costillas St. Louis por $10.99 (en alusión al formulario 1099) durante todo el día 15 de abril en todas sus modalidades de servicio. Round Table Pizza: Aplicará un 15% de descuento en pedidos totales del 15 al 19 de abril utilizando el código RTP978 en establecimientos participantes.

Aplicará un 15% de descuento en pedidos totales del 15 al 19 de abril utilizando el código RTP978 en establecimientos participantes. White Castle: Del 13 al 17 de abril, los clientes obtendrán un 15% de descuento en sus órdenes mediante el código promocional WC15OFF.

Ofertas en postres y snacks

Maple Street Biscuit Company: Los clientes que demuestren conocer la promoción del Día de los Impuestos recibirán 3 "bonuts" (híbrido de galleta y dona) gratis con cualquier compra realizada el 15 de abril en el local.

Los clientes que demuestren conocer la promoción del Día de los Impuestos recibirán 3 "bonuts" (híbrido de galleta y dona) gratis con cualquier compra realizada el 15 de abril en el local. Portillo’s: Los miembros registrados en su sistema de beneficios podrán comprar cualquier porción de pastel por $1 al consumir un mínimo de $5 entre el 13 y el 15 de abril.

Los miembros registrados en su sistema de beneficios podrán comprar cualquier porción de pastel por $1 al consumir un mínimo de $5 entre el 13 y el 15 de abril. Great American Cookies: Ofrecerá una porción de pastel de galleta gratis por la compra de otra unidad, promoción válida únicamente de forma presencial para miembros de su programa de lealtad.

Ofrecerá una porción de pastel de galleta gratis por la compra de otra unidad, promoción válida únicamente de forma presencial para miembros de su programa de lealtad. Shipley Do-Nuts: Pondrá a la venta media docena de donas glaseadas por un precio especial de $4.15 desde el 10 hasta el 15 de abril, limitado a una compra por persona.

Pondrá a la venta media docena de donas glaseadas por un precio especial de $4.15 desde el 10 hasta el 15 de abril, limitado a una compra por persona. Kona Ice: La cadena distribuirá un helado raspado de cortesía para todos los asistentes que acudan a sus puestos el miércoles 15 de abril.

Descuentos posteriores a la fecha límite

QDOBA: Los miembros de su club de recompensas recibirán un crédito de $5 de descuento para platos de tamaño regular. Para obtenerlo, los usuarios deben registrarse en el sitio oficial antes de la medianoche del 15 de abril, y el beneficio se verá reflejado en sus cuentas para ser utilizado entre el 20 y el 26 de abril.

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