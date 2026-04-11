Consejos de última hora para declarar IRS: cuenta regresiva para el martes 15 de abril

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que el límite para la entrega de declaraciones vence el próximo 15 de abril, por lo que instó a los contribuyentes a utilizar las plataformas electrónicas disponibles para evitar sanciones por retraso.

A pocos días del cierre del ciclo fiscal de 2026, el organismo mantiene operativos diversos recursos en su portal oficial, orientados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de individuos y empresas.

Declaración digital a última hora

Entre las herramientas vigentes y recomendadas destaca el sistema de software guiado Free File, destinado a quienes cumplen con los criterios de elegibilidad para la preparación de formularios sin costo. La regla principal es ganar menos de una cantidad específica al año, generalmente $79.000 o menos de ingreso bruto ajustado. Es la vía legal para no pagarle a un contador o a una aplicación si tus ingresos están por debajo del límite establecido. Solo asegúrate de entrar siempre desde el portal oficial del IRS para que no te intenten cobrar al final.

Asimismo, existen guías técnicas relacionadas con la reciente normativa "Gran y Hermoso Proyecto de Ley" (OBBB), para llenar un papel nuevo llamado Anexo 1-A. Si no lo entregas con tu declaración, no recibes estos descuentos. entre los cuales están:

1. NO pagas impuestos por esto:

Propinas: Tus primeras propinas (hasta $25,000) están libres de impuestos federales.

Tus primeras propinas (hasta $25,000) están libres de impuestos federales. Horas Extras: El pago extra que recibes por trabajar más horas no cuenta para tu impuesto sobre la renta (hasta cierto límite).

2. Nuevos descuentos:

Intereses de Carro: Si compraste un auto hecho en EE. UU., puedes deducir los intereses del préstamo.

Si compraste un auto hecho en EE. UU., puedes deducir los intereses del préstamo. Mayores de 65: Tienen una rebaja extra de $6,000 en su cuenta final.

Tienen una rebaja extra de $6,000 en su cuenta final. Más por hijos: El crédito subió a $2,200 por niño.

Otros recursos digitales

El portal del IRS cuenta con el Asistente Tributario Interactivo (ITA), un sistema de respuesta basado en preguntas frecuentes para resolver dudas sobre deducciones y créditos. Es una herramienta digital gratuita del IRS que funciona como un "entrevistador virtual" para resolver dudas fiscales específicas sin tener que hablar con un agente. Es ideal si tienes una duda puntual y no quieres leerte todo el manual de instrucciones del IRS. Puedes encontrarlo directamente en IRS.gov/ITA.

La autoridad fiscal recomienda el uso de la Cuenta en Línea para monitorear estados de cuenta, transcripciones y avisos de manera directa y segura durante las 24 horas del día. Es como el "home banking" de tus impuestos. Para entrar, necesitas crear una identidad digital (normalmente a través de ID.me) usando una foto de tu licencia de conducir o pasaporte para confirmar que eres tú. Desde ahí puedes hacer lo siguiente:

Consultar el saldo total que tienes pendiente de pago.

Ver el historial de los últimos 24 meses y los pagos estimados que has hecho.

Rastrear el estado de tu devolución de dinero.

Descargar copias de tus declaraciones anteriores (muy útil si vas a pedir un préstamo o comprar casa).

Aprobar electrónicamente solicitudes de tu contador.

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