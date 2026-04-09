Atención contribuyentes del IRS: estos son los errores comunes que te cuestan $3.200 al año

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Un informe reciente de la firma GOBankingRates ha identificado cinco fallos recurrentes que provocan que los ciudadanos de Estados Unidos paguen de más al fisco o enfrenten multas innecesarias antes del cierre de la temporada fiscal.

La proximidad de la fecha límite del 15 de abril para presentar la declaración o solicitar prórrogas ha puesto de relieve el impacto económico de una mala planificación tributaria. Según datos analizados, los contribuyentes pagaron en exceso un promedio de 3.200 dólares en impuestos federales durante el último periodo, destinando además miles de millones de dólares y más de 6.500 millones de horas en la preparación de sus formularios.

Los fallos detectados incluyen desde la omisión de créditos fiscales hasta una gestión deficiente de los registros de ingresos y gastos deducibles a lo largo del año.

Gestión temporal y registro de deducciones

Uno de los fallos principales es considerar la tributación como un trámite de una sola vez al año. Esta falta de seguimiento continuo impide la optimización de créditos a los que se tiene derecho, resultando en reembolsos menores a los correspondientes. Asimismo, la ausencia de un registro pormenorizado de donaciones caritativas, gastos médicos y pagos de intereses estatales afecta a quienes podrían beneficiarse de detallar sus deducciones en lugar de optar por la deducción estándar.

Declaración de ingresos y ajustes salariales

El reporte señala que los ingresos por inversiones y compensaciones en acciones suelen declararse de forma incorrecta. La falta de un cálculo preciso sobre la base imponible puede elevar injustificadamente el pago de impuestos por ganancias de capital. De igual manera, no actualizar la información de retención tras cambios significativos en la vida personal, como matrimonios o el nacimiento de hijos, impide que el salario neto refleje la situación real del contribuyente, afectando el flujo de caja mensual.

Obligaciones para autónomos y errores técnicos

Para los propietarios de pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia, la omisión de los pagos estimados trimestrales representa un riesgo financiero por la generación de multas e intereses acumulados. A esto se suman los errores tipográficos o matemáticos en los documentos finales, factores que suelen provocar que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) marque las declaraciones para revisión o auditoría, retrasando la entrega de cualquier devolución pendiente.

5 puntos técnicos clave resumidos para optimizar tu declaración

1. Anexo A el filtro del 7.5%: Para deducir gastos médicos, estos deben superar el 7.5% de tu ingreso bruto ajustado (AGI). Si no llegas a esa cifra, te conviene más la deducción estándar. Si la superas, detalla todo en el Anexo A.

2. Formulario 8949 ajuste de la "Base de Costo": Al vender acciones u opciones, el banco suele reportar el costo incorrectamente. Debes usar la columna (g) del Formulario 8949 para ajustar el precio real que pagaste; de lo contrario, el IRS te cobrará impuestos sobre el total de la venta y no sobre la ganancia real.

3. Formulario W-4 dinero inmediato: No esperes al reembolso. Si te casaste o tuviste un hijo, actualiza el W-4 con tu empleador. Al declarar tus dependientes en la Sección 3, el dinero del crédito fiscal se sumará a tu sueldo de cada quincena en lugar de quedar retenido por el IRS.

4. Regla del 90% evita multas de autónomos: Si trabajas por cuenta propia, usa el Formulario 1040-ES. Para evitar penalizaciones del IRS, debes haber pagado durante el año al menos el 90% de los impuestos totales que debes o el 100% de lo que pagaste el año anterior.

5. Verificación de datos básicos: Un error en un solo dígito del Seguro Social o un nombre que no coincida exactamente con la tarjeta del Seguro Social provocará el rechazo automático de créditos por hijos o retrasos de meses en tu depósito directo.

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