¿Quieres divertirte gratis en Chicago? Lista imperdible de festivales que no te puedes perder

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La ciudad activa su temporada de festivales callejeros, ferias de arte y conciertos al aire libre. Prepare su agenda con los eventos más importantes de este año.

Entre mayo y septiembre, se celebran más de 20 festivales callejeros en Chicago. Además, festivales de música como Lollapalooza, Beyond Wonderland y los festivales de jazz y blues.

Aquí tiene una guía de los muchos eventos que tendrán lugar en Chicago este verano:

Lincoln Park Mayfest

Dé comienzo a la temporada con el Lincoln Park Mayfest, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en la cuadra 1000 de West Armitage Avenue, en el barrio de Lincoln Park de Chicago.

Belmont-Sheffield Music Fest

A solo unos pasos de la estación Belmont de la CTA, el Belmont-Sheffield Music Festival se celebrará del 22 al 24 de mayo este año.

Fuegos artificiales de verano en Navy Pier

El galardonado y gratuito espectáculo de fuegos artificiales de verano de Navy Pier se celebra del 23 de mayo al 5 de septiembre y tiene lugar dos veces por semana. El espectáculo comienza a las 9 p. m. los miércoles y a las 10 p. m. los sábados.

Festival Musical Sueños

En su quinto año, Sueños es un festival de reguetón que se celebra en el centro, en Grant Park. Este año tendrá lugar el 23 y 24 de mayo. Los cabezas de cartel de este año incluyen grandes nombres como J Balvin, Kali Uchis y Fuerza Regida.

Do Division Street Fest

Do Division, en el barrio de West Town de Chicago, se celebrará del 29 al 31 de mayo este año. Cuenta con dos escenarios de música en vivo programados por The Empty Bottle y Subterranean. El festival se realiza en Division Street, entre Damen y Leavitt.

Maifest en Lincoln Square

Maifest volverá este año a su ubicación original en Lincoln Square, justo en Lincoln Avenue y Western Avenue, junto a la parada de la CTA. El festival alemán se celebrará entre el 29 y el 31 de mayo.

Windy City Hot Dog Fest

Uno de los platos más emblemáticos de Chicago se celebra en el Windy City Hot Dog Fest del 29 al 31 de mayo en Portage Park. Los vendedores competirán por los votos de los asistentes para alzarse con el primer puesto como el mejor hot dog de la ciudad.

Chicago Blues Festival

Escuche blues de primer nivel del 4 al 7 de junio durante uno de los festivales de música más icónicos de la ciudad, que atrae a público de todo el país. La entrada es gratuita para el festival, que se celebra en Millennium Park y en recintos de toda la ciudad.

Lincoln Park Greek Fest

El Lincoln Park Greek Fest se celebrará del 5 al 7 de junio en North Sheffield Avenue.

Ribfest Chicago

El Ribfest anual de North Center se celebrará del 5 al 7 de junio en Lincoln Avenue, entre Irving Park Road y Berteau Avenue.

57th Street Art Fair

En su 79.ª edición, la 57th Street Art Fair está programada para celebrarse el 6 y 7 de junio en Hyde Park.

Beyond Wonderland

Beyond Wonderland, el festival anual de música EDM de la ciudad, está programado para celebrarse el 6 y 7 de junio en Northerly Island.

Grant Park Music Festival

Con más de 90 años de tradición, el Grant Park Music Festival ofrece conciertos gratuitos al aire libre con la orquesta de primer nivel Grant Park Orchestra y una variedad de prestigiosos directores y músicos durante todo el verano. Los conciertos comienzan con West Side Story de Bernstein el 10 de junio y se prolongan hasta el 15 de agosto.

Midsommarfest

El Midsommarfest de Andersonville se celebrará este verano por 60.º año, del 12 al 14 de junio.

Old Town Art Fair

La Old Town Art Fair, con sede en el Old Town Triangle Center, en 1763 N. North Park Ave., reúne a más de 200 artistas de reconocimiento nacional y se celebrará el 13 y 14 de junio este año.

Wells Street Art Festival

No muy lejos de la Old Town Art Fair, el Wells Street Art Festival se celebra en Wells Street, desde North Avenue hasta Division Street, en el barrio Old Town de Chicago. Tendrá lugar el 13 y 14 de junio.

Taste of Randolph

A lo largo de Randolph Street, desde Peoria hasta Racine en West Loop, el Taste of Randolph se celebrará del 19 al 21 de junio este año. L

Fiesta Back of the Yards

Ubicada en Ashland Avenue, desde la calle 45 hasta la 47, Fiesta Back of the Yards está programada para celebrarse del 19 al 21 de junio este año.

Chicago Pride Fest

El Chicago Pride Fest anual, en el barrio de Northalsted, es una celebración de la vida y la comunidad LGBTQ+. Está previsto que se celebre del 20 al 21 de junio este año.

Flavors of Albany Park

Flavors of Albany Park es un evento de un día que presenta lo mejor de la oferta local del barrio.

Logan Square Arts Festival

Celebrado anualmente desde 2009, el Logan Square Arts Festival ha recaudado decenas de miles de dólares para organizaciones sin fines de lucro locales. Está programado para celebrarse este año del 26 al 28 de junio.

Chicago Taco & Tequila Fest

El Taco & Tequila Fest tomará Wrightwood Park, en el barrio de Lincoln Park de Chicago, el 26 y 27 de junio.

Millennium Art Festival

El Millennium Art Festival reúne a 110 artistas en el centro de Chicago durante dos días, el 27 y 28 de junio.

African/Caribbean International Festival of Life

El 33.º African/Caribbean International Festival of Life anual se celebrará en Union Park del 3 al 5 de julio.

Taste of Chicago

En su 46.º año, el festival gastronómico anual Taste of Chicago está programado para celebrarse en Grant Park del 8 al 12 de julio.

Windy City Smokeout

Con música country, barbacoa y cerveza artesanal, el Windy City Smokeout se celebra fuera del United Center del 8 al 12 de junio.

Southport Art Fest

El Southport Art Fest se celebrará en la cuadra 3700 de North Southport el 11 y 12 de julio.

Taste of River North

Este año, en Wells Street entre Ontario y Superior, la celebración Taste of River North reúne música con algunas de las mejores propuestas gastronómicas del barrio el 17 y 18 de julio.

Tacos y Tamales

El festival anual Tacos y Tamales de Pilsen se celebrará del 17 al 19 de julio este año en Blue Island Avenue, entre Wolcott y Ashland.

Roscoe Village Burger Fest

El Roscoe Village Burger Fest se celebrará en la cuadra 2000 de West Belmont Avenue del 17 al 19 de julio este año. Vote por su hamburguesa favorita en el festival para ver cuál se impone entre los asistentes.

El mayor festival de música de la ciudad, Lollapalooza, está programado para tomar Grant Park del 30 de julio al 2 de agosto.

Chicago Italian Beef Festival

El Italian Beef Fest de Jefferson Park, ubicado en la cuadra 4800 de North Long Avenue, está programado para celebrarse del 31 de julio al 2 de agosto.

Chicago House Music Festival

La celebración anual de la música house de Chicago tendrá lugar este verano entre el 27 y el 30 de agosto en Millennium Park y en distintos puntos de la ciudad.

Taste of Greektown

En la cuadra 300 de South Halsted Street del 28 al 30 de agosto, Taste of Greektown presenta deliciosos sabores mediterráneos en el barrio West Loop de la ciudad.

Edgewater Music Fest

El Edgewater Music Fest se celebrará en Broadway y Thorndale del 28 al 30 de agosto este año.

Chicago Jazz Festival

Tradición del fin de semana del Día del Trabajo, el Chicago Jazz Festival vuelve del 3 al 6 de septiembre.

El Grito

Las celebraciones del Día de la Independencia de México se apoderan de Grant Park el 12 y 13 de septiembre con el festival anual El Grito.

Retro on Roscoe

El festival Retro on Roscoe de Roscoe Village está programado para celebrarse del 18 al 20 de septiembre en la cuadra 2000 de West Roscoe Street.

Riot Fest

El Riot Fest se celebrará en Douglass Park este año del 18 al 20 de septiembre, con entradas en preventa ya disponibles.

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