Colombianos en Chicago deberán pagar nuevas tarifas por su pasaporte desde este 6 de abril: montos

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Los ciudadanos colombianos residentes en Chicago, Estados Unidos (EEUU), deberán ajustar sus presupuestos para la obtención de sus documentos de identidad y viaje.

En tal sentido, el Consulado General de Colombia en Chicago emitió una alerta informativa para comunicar la entrada en vigencia de un nuevo esquema de tarifas para la expedición de pasaportes, medida que comenzará a regir a partir de este lunes 6 de abril de 2026.

El nuevo tarifario en la sede de Chicago

El ajuste impacta a las tres categorías principales de libretas de viaje disponibles en la sede consular.

Según el comunicado oficial, los nuevos montos en dólares quedan establecidos de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario: Tendrá un costo de $86.

Pasaporte Ejecutivo: Se ubica en $175.

Pasaporte de emergencia: El monto asciende a $129.

Del mismo modo, las autoridades del consulado en Chicago recomiendan a la comunidad consultar la información oficial y verificar la disponibilidad de citas antes de realizar cualquier pago o trámite presencial.

Es fundamental que los usuarios confirmen el método de pago aceptado en esta oficina para evitar demoras innecesarias.

Este cambio de precios forma parte de las actualizaciones periódicas de los servicios diplomáticos de Colombia en el exterior.

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