Spring Break 2026 en DC: guía completa de actividades gratuitas para jóvenes y familias

Suscríbete a nuestros canales

El descanso primaveral en Washington DC arranca este lunes 13 de abril con una agenda masiva de entretenimiento y formación diseñada para mantener a los jóvenes del Distrito activos y seguros.

El Departamento de Parques y Recreación (DPR) lidera esta iniciativa en la región del DMV, transformando los centros comunitarios en espacios de creatividad, deporte y aprendizaje profesional.

Esta planificación resulta importante para las familias locales, ya que ofrece alternativas gratuitas que combaten el sedentarismo escolar y fomentan la integración comunitaria antes del retorno a las aulas el próximo 20 de abril.

Eventos

Según detalla El Tiempo Latino, estos son los eventos para la semana en el DMV por el spring break.

Pump It Up Palace: Parque de inflables y juegos gigantes en el Kennedy Recreation Center (13, 14, 15 y 17 de abril).

Parque de inflables y juegos gigantes en el Kennedy Recreation Center (13, 14, 15 y 17 de abril). Rosedale Spring Fling: Festival familiar con música, manualidades y ambiente de carnaval el 15 de abril.

Festival familiar con música, manualidades y ambiente de carnaval el 15 de abril. Barry Farm Field Day: Jornada de juegos al aire libre y convivencia comunitaria con comida incluida el 15 de abril.

Jornada de juegos al aire libre y convivencia comunitaria con comida incluida el 15 de abril. Design Den: Taller de decoración de mobiliario para adolescentes en Columbia Heights el 15 de abril.

Taller de decoración de mobiliario para adolescentes en Columbia Heights el 15 de abril. Next Up DC & Talent Showcase: Concursos de talento juvenil en el Southeast Tennis Center (15 de abril) y Barry Farm (18 de abril).

Concursos de talento juvenil en el Southeast Tennis Center (15 de abril) y Barry Farm (18 de abril). Saddle Up Daddy & Daughter Dance: Baile temático para padres e hijas en Emery Heights el 15 de abril.

Baile temático para padres e hijas en Emery Heights el 15 de abril. Boost Camp Horsepower: T aller intensivo de equitación y seguridad en establos el 17 de abril.

aller intensivo de equitación y seguridad en establos el 17 de abril. Jumpstart Your Future: Feria de orientación y oportunidades profesionales para jóvenes el 17 de abril.

Feria de orientación y oportunidades profesionales para jóvenes el 17 de abril. Entrenamiento de Salvavidas: Capacitación profesional en rescate y CPR para estudiantes de secundaria en Roosevelt Aquatic Center (14 al 16 de abril).

Capacitación profesional en rescate y CPR para estudiantes de secundaria en Roosevelt Aquatic Center (14 al 16 de abril). Actividades sobre hielo: Sesiones de patinaje libre y clases técnicas en la Fort Dupont Ice Arena durante toda la semana.

Objetivo

Este despliegue de recursos busca empoderar a la juventud mediante el desarrollo de nuevas habilidades, como la certificación en salvamento acuático, o el impulso de expresiones artísticas en escenarios locales.

Participar en estos encuentros es una vía importante para que los adolescentes establezcan redes de apoyo y descubran vocaciones en un entorno supervisado.

Con opciones que abarcan desde la equitación hasta la tecnología de diseño, el Distrito asegura que cada estudiante encuentre un espacio de esparcimiento productivo durante sus vacaciones.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube